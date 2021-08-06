Başarılı ameliyat ile kanserden kurtuldu

Kuzey Irak’tan Medical Park Gaziantep Hastanesi’ne karın ağrısı, kilo kaybı, ishal, sırta vuran ağrı şikayeti ile başvuran 67 yaşındaki Saadiya Majeed Genel Cerrahi polikliniğinde muayene oldu. Muayenenin ardından kanser olduğu teşhis Majeed, yapılan başarılı ameliyat ile sağlığına kavuştu.

Kuzey Irak’tan Gaziantep Medical Park Hastanesine tedavi için gelen 67 yaşındaki Saadiya Majeed, yapılan tetkiklerin ardından Pankreas Kanseri olduğu tespit edildi. Muayenenin ardından başında kitle olduğu da tespit edilen hastadan tahlil ve tetkik istendi. Kan değerleri oldukça yüksek olan Majeed’in sarılık olduğu da belirlendi. Pankreas Kanseri teşhisi ile yatışı gerçekleştirilen Majeed’in Genel Cerrahi Uzmanı Profesör Ahmet Balık tarafından ameliyat olmasına karar verildi. Birkaç saat süren ameliyatın ardından hasta başındaki kitleden ve pankreasta bulunan kötü huylu tümörden kurtuldu. Genel Cerrahi uzmanı Prof. Dr. Ahmet Balık gözetiminde Doç. Dr. Ersin Borazan, Doç. Dr. Mesut Gül ve Op. Dr. M. Ali Melik tarafından gerçekleştirilen whipple ameliyatı ile Saadiya Majeed sağlığına kavuştu.

"Ameliyatımızı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik”

Whipple ameliyatı hakkında bilgi veren Medical Park Gaziantep Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Balık “ Pankreas başı, 12 parmak bağırsağı ve safra yollarının pankreas uç kısmına yakın kısmında oluşan tümörleri, bu 3 organ birbirlerine yapışık halde bulundukları için ayırma olanağı bulunmamaktadır. Bu sebeple bu organlardaki tümörleri yok etmek için o bölgeyi komple temizlemek daha uygun bir tedavi yöntemidir. Pankreas başı, 12 parmak bağırsağı ve safra yollarının bu bölgeye yakın bölümlerinin komple alındığı bu yöntemin adı Whipple operasyonu olarak adlandırılmaktadır. Türkiye’de maalesef pankreas tümörleriyle ilgili kişilerin fazla deneyimi yok. Whipple ameliyatının gerçekleştirilip gerçekleştirilememesini belirleyen en büyük faktör bilgi değil deneyimdir. Son günlerde artık karaciğerin arkasındaki toplardamara atlamış tümörlerde de bu ameliyat tercih edilmektedir. Hastamızda da bu yöntemi başarılı bir şekilde gerçekleştirdik ve sağlıklı bir şekilde taburcu ettik. Bundan sonraki süreçlerde de takibini yaparak yaşam kalitesinin artırılması için elimizden geleni yapacağız’’ diye konuştu.

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