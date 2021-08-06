Gaziantep'te trafik kazası: 3 yaralı

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Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil şarampole savruldu. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Geylani Mahallesi´nde meydana geldi. Suriye uyruklu Suphi Tanuni yönetimindeki 27 MB 2689 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarparak şarampole savruldu. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, sürücü Suphi Tanuni ile yanında bulunan 2 kişi yaralandı. 3 yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI

2021-08-06 20:56:13



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