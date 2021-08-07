Gaziantep'te orman yangını Alevler büyümeden yangın söndürüldü

Gaziantep'in Nizip ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma ile söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 dönüm arazide bulunan meşe ağacı kül oldu.
Edinilen bilgiye göre, Nizip ilçesine bağlı Altındağ mahallesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 5 itfaiye aracı ve 12 personel sevk edildi. Nizip'in yanı sıra il merkezinden de giden itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren yoğun mücadele sonucu yangını kontrol altına aldı. Rüzgarın etkisiyle zaman zaman zor anlar yaşatan alevler, ekiplerin başarılı çalışmaları ile tamamen söndürüldü.
Yangında çoğunluğu meşe palamudu olmak üzere yaklaşık 5 dönüm arazideki ağaçların küle döndüğü öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.