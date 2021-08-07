İnşaat alanında temel için açılan çukura düşen köpek kurtarıldı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP´in İslahiye ilçesinde, temel kazısı için açılan yaklaşık 5 metre derinlikteki alana düşen sokak köpeği, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Olay, öğle saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sokak köpeği, yeni yapılacak olan binanın temeli için açılan yaklaşık 5 metre derinliğindeki, içerisinde su bulunan alana düştü. Köpeği fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, köpeği iple çekerek kurtardı. Ekiplerin yiyecek verdiği köpek, daha sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK
2021-08-07 15:03:28
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