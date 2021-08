GAGİAD’dan TEMA’ya 10 bin fidan bağışı

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) yakın zamanda çıkan yangınlar sebebiyle, bölgenin yeniden ağaçlandırılması için TEMA Vakfı’nın başlatmış olduğu “Yaşamı Yeniden Yeşerteceğiz” kampanyasına 10 bin adet fidan bağışında bulundu.

GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, Türkiye’nin farklı yerlerinde meydana gelen orman yangınları sebebiyle TEMA Vakfı’nın başlattığı “ Yaşamı Yeniden Yeşerteceğiz” kampanyasına GAGİAD ailesi olarak 10 bin adet fidan bağışında bulunduklarını açıkladı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan GAGİAD Başkanı Cihan Koçer, “GAGİAD olarak “Yeşil Bir Dünya İçin Bizde Varız” temasıyla gerçekleştirdiğimiz bağış kampanyasında yanan ormanlarımızı eski haline kavuşturmak, kırmızı alevleri tekrar yeşile döndürmek ve gelecek nesillere daha yeşil bir ülke bırakmak amacıyla TEMA Vakfı’na 10 bin adet fidan bağışında bulunduk. Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğu bu günlerde, el ele verirsek umudu da yaşamı da yeniden yeşerteceğiz” dedi.

Koçer, “Bizler değerlerine bağlı, gücümüzle, gayretimizle, emeğimizle, hatta yeri geldiğinde kendi kanımız ve canımızla geleceğini inşa eden bir milletiz. Verdiğimiz her zorlu mücadelede birlik ve bütünlüğümüzü koruyor, kenetlenerek yaralarımızı beraber sarıyoruz. Bu kapsamda GAGİAD Ailesi olarak; gerek Covid19 mücadelesinde sağlık çalışanlarımızı ve kamuya bulunduğumuz desteklerle, gerek çeşitli illerde meydana gelen deprem felaketlerinde yaptığımız yardımlarda olduğu gibi yangın mücadelemizde de yaşamı ve orman alanlarımızın yeşillendirilmesi için taşın altına elimizi koymaktan çekinmiyoruz. Bizler bu ülke için yararlı olacak her projede varız ve şehrimiz için her zaman var olacağız” şeklinde konuştu.

Dernek olarak yeşile duydukları saygı ve sürdürülebilir yaşamdan bahseden GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Koçer, “Bilindiği üzere yeryüzündeki yaşamın sürekliliği açısından hayli önemli olan ormanlarımız gelecek kuşaklara yaşanabilecek bir dünya bırakabileceğimiz en kıymetli kaynaklardan birisidir. Sürdürülebilir bir geleceğe ve doğal yaşama katkı sunmayı kendine misyon edinen derneğimiz; 1997 yılında Gaziantep’e yeşil alan kazandırmak üzere 123 bin 300 metre kare alan üzerine kurulan, içinde 14 bin ağaç barındıran GAGİAD Hatıra Ormanı1’den sonra, yakın zamanda 100 bin metre kare alan üzerine kurulu GAGİAD Hatıra Ormanı2’nin açılış törenini gerçekleştirdi. Bundan sonra da hem şehrimizi hem de ülkemizi yeşillendirmeye devam edecek, toprağımızı, ağaçlarımızı ve doğamızı korumaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Koçer, “Orman yangınlarında yaşamlarını yitiren vatandaşlarımıza rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyor, ülkemizde bir daha böyle felaketlerin yaşanmamasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

