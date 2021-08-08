GAGİAD’dan TEMA’ya 10 bin fidan bağışı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GAGİAD’dan TEMA’ya 10 bin fidan bağışı

İHA

GAGİAD’dan TEMA’ya 10 bin fidan bağışı

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) yakın zamanda çıkan yangınlar sebebiyle, bölgenin yeniden ağaçlandırılması için TEMA Vakfı’nın başlatmış olduğu “Yaşamı Yeniden Yeşerteceğiz” kampanyasına 10 bin adet fidan bağışında bulundu.
GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, Türkiye’nin farklı yerlerinde meydana gelen orman yangınları sebebiyle TEMA Vakfı’nın başlattığı “ Yaşamı Yeniden Yeşerteceğiz” kampanyasına GAGİAD ailesi olarak 10 bin adet fidan bağışında bulunduklarını açıkladı.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan GAGİAD Başkanı Cihan Koçer, “GAGİAD olarak “Yeşil Bir Dünya İçin Bizde Varız” temasıyla gerçekleştirdiğimiz bağış kampanyasında yanan ormanlarımızı eski haline kavuşturmak, kırmızı alevleri tekrar yeşile döndürmek ve gelecek nesillere daha yeşil bir ülke bırakmak amacıyla TEMA Vakfı’na 10 bin adet fidan bağışında bulunduk. Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğu bu günlerde, el ele verirsek umudu da yaşamı da yeniden yeşerteceğiz” dedi.
Koçer, “Bizler değerlerine bağlı, gücümüzle, gayretimizle, emeğimizle, hatta yeri geldiğinde kendi kanımız ve canımızla geleceğini inşa eden bir milletiz. Verdiğimiz her zorlu mücadelede birlik ve bütünlüğümüzü koruyor, kenetlenerek yaralarımızı beraber sarıyoruz. Bu kapsamda GAGİAD Ailesi olarak; gerek Covid19 mücadelesinde sağlık çalışanlarımızı ve kamuya bulunduğumuz desteklerle, gerek çeşitli illerde meydana gelen deprem felaketlerinde yaptığımız yardımlarda olduğu gibi yangın mücadelemizde de yaşamı ve orman alanlarımızın yeşillendirilmesi için taşın altına elimizi koymaktan çekinmiyoruz. Bizler bu ülke için yararlı olacak her projede varız ve şehrimiz için her zaman var olacağız” şeklinde konuştu.
Dernek olarak yeşile duydukları saygı ve sürdürülebilir yaşamdan bahseden GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Koçer, “Bilindiği üzere yeryüzündeki yaşamın sürekliliği açısından hayli önemli olan ormanlarımız gelecek kuşaklara yaşanabilecek bir dünya bırakabileceğimiz en kıymetli kaynaklardan birisidir. Sürdürülebilir bir geleceğe ve doğal yaşama katkı sunmayı kendine misyon edinen derneğimiz; 1997 yılında Gaziantep’e yeşil alan kazandırmak üzere 123 bin 300 metre kare alan üzerine kurulan, içinde 14 bin ağaç barındıran GAGİAD Hatıra Ormanı1’den sonra, yakın zamanda 100 bin metre kare alan üzerine kurulu GAGİAD Hatıra Ormanı2’nin açılış törenini gerçekleştirdi. Bundan sonra da hem şehrimizi hem de ülkemizi yeşillendirmeye devam edecek, toprağımızı, ağaçlarımızı ve doğamızı korumaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Koçer, “Orman yangınlarında yaşamlarını yitiren vatandaşlarımıza rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyor, ülkemizde bir daha böyle felaketlerin yaşanmamasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Organize sanayideki çevreci yatırımlar mercek altında
YEREL HABERLER Organize sanayideki çevreci yatırımlar mercek altında
Park halindeki otomobil alev aldı Yanan araç için vatandaşlar seferber oldu
YEREL HABERLER Park halindeki otomobil alev aldı Yanan araç için ...
Yaralı Atmaca’ya belediye çalışanı sahip çıktı
YEREL HABERLER Yaralı Atmaca’ya belediye çalışanı sahip çıktı
'Hatun parmağı' üzümünde hasat zamanı
YEREL HABERLER 'Hatun parmağı' üzümünde hasat zamanı
GAHİB’ten Halı Tasarımı Anasanat Dalı öğrencilerine burs
YEREL HABERLER GAHİB’ten Halı Tasarımı Anasanat Dalı öğrencilerine ...
Türk ve Rus askerlerinden Resulayn'da ortak inceleme
YEREL HABERLER Türk ve Rus askerlerinden Resulayn'da ortak inceleme
Gaziantep'te boya fabrikasında yangın (2)
YEREL HABERLER Gaziantep'te boya fabrikasında yangın (2)
Boya fabrikasında çıkan dev yangın kontrol altına alındı Yangına 24 araç, 75 personelle müdahale edildi
YEREL HABERLER Boya fabrikasında çıkan dev yangın kontrol altına ...
Gaziantep'te boya fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Gaziantep'te boya fabrikasında yangın
Gaziantep'te boya fabrikasında korkutan yangın
YEREL HABERLER Gaziantep'te boya fabrikasında korkutan yangın
OSB'deki çevreci yatırımlar mercek altında
YEREL HABERLER OSB'deki çevreci yatırımlar mercek altında
Fadıloğlu STK temsilcileri ile buluştu
YEREL HABERLER Fadıloğlu STK temsilcileri ile buluştu
Beykent 2 Pazar yeri inşaatında sona gelindi
YEREL HABERLER Beykent 2 Pazar yeri inşaatında sona gelindi
Anne ve babalar çocuklarıyla birlikte spor yapıyor
YEREL HABERLER Anne ve babalar çocuklarıyla birlikte spor yapıyor
Meyve yüklü kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Meyve yüklü kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
İnşaat alanında temel için açılan çukura düşen köpek kurtarıldı
YEREL HABERLER İnşaat alanında temel için açılan çukura düşen köpek ...
Ellerinde tüfek, üzüm bağlarını koruyorlar
YEREL HABERLER Ellerinde tüfek, üzüm bağlarını koruyorlar
Gaziantep'te orman yangını Alevler büyümeden yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Gaziantep'te orman yangını Alevler büyümeden yangın ...
En acı ‘hasat’ başladı
YEREL HABERLER En acı ‘hasat’ başladı
Vali ve Belediye Başkanı ormanı temizledi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: “Ne olur şişeleri ormana atmayın”
YEREL HABERLER Vali ve Belediye Başkanı ormanı temizledi Gaziantep ...
Kuzey Irak'tan geldi başarılı ameliyatla kanserden kurtuldu
YEREL HABERLER Kuzey Irak'tan geldi başarılı ameliyatla kanserden ...
Yol kenarında kanlar içerisinde İran balıkçıl kuşu bulundu
YEREL HABERLER Yol kenarında kanlar içerisinde İran balıkçıl kuşu ...
Gaziantep'te trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te trafik kazası: 3 yaralı
Gaziantep’te 180 orman köyüne yangın tehlikesine karşı malzeme yardımı Köy halkına yangında ilk müdahale eğitimi verilecek
YEREL HABERLER Gaziantep’te 180 orman köyüne yangın tehlikesine ...