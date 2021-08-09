Rahat nefes alabilmek için Anka’yı tercih etti

Burun tıkanıklığı sebebiyle nefes almakta zorlanan genç, ANKA Hastanesi’nde gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu.

Gaziantep’te yaşayan 20 yaşındaki Mehmet Utku Çolak, nefes almakta zorlanma, ağız açık uyuma ve horlama şikayetleriyle Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’ne başvurdu. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Cengiz Kara tarafından muayene edilen Çolak’a yapılan tetkiklerin ardından Antrokoanal Polip tanısı konuldu. KBB Uzmanı Op. Dr. Cengiz Kara tarafından Endoskopik (kapalı) yöntemle ve tamponsuz ameliyata alınan hasta, yapılan başarılı operasyonun ardından taburcu edildi.



Ameliyatın ardından yaşadığı sıkıntıların bu kadar çabuk son bulacağını tahmin etmediğini söyleyen Çolak, "Ameliyat nedeniyle biraz tedirgindim. Ancak doktorum bana çok güven verdi. Şu an rahat nefes alıyorum. Bence bu sıkıntıyı yaşayan kimse beklemesin. Bir an önce ameliyat olsun" dedi.



Hastanın annesi Makbule Çolak ise oğlunun sağlıklı bir şekilde taburcu olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Daha önce ben de doktorumuza burun ameliyatı oldum. Op. Dr. Cengiz Kara, 12 yıldır ailemizin doktoru oldu. ANKA Hastanesi’nin ilgisinden çok memnun kaldık. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.



Op. Dr. Cengiz Kara ise burun ameliyatlarının burun tıkanıklıklarını gidermek nedeniyle yapıldığı gibi estetik amaçla da yapılabildiğini belirterek, “Burada en önemli şey hastanın rahat nefes almasını sağlayabilmektir. Bu nedenle ameliyat öncesi doktorun burnun iç yapısıyla ilgili bilgi sahibi olması ve burnun iç yapısını ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmiş olması büyük önem arz etmektedir. Hastamız ameliyatın ardından kısa sürede toparlandı ve şikayetlerinden kurtuldu. Bu nedenle burundan nefes almakta zorlanan, ağız açık uyuma, horlama sıkıntısı bulunanlar yaşam kalitesini artırmak için mutlaka uzman bir doktora başvurmalı" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.