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Akıl ve zeka oyunları, çocuk gelişimine büyük katkı sağlıyor Başkan Fadıloğlu: “Akademik başarı ve sosyal gelişimi destekliyor” Yaz spor akademilerinde eğlence dolu eğitime büyük ilgi

İHA

Akıl ve zeka oyunları, çocuk gelişimine büyük katkı sağlıyor Başkan Fadıloğlu: “Akademik başarı ve sosyal gelişimi destekliyor” Yaz spor akademilerinde eğlence dolu eğitime büyük ilgi

Şehitkamil Belediyesi tarafından Yaz Spor Akademileri kapsamında gerçekleştirilen akıl ve zeka oyunları eğitimleri, çocuklardan büyük ilgi görüyor. Eğitimi eğlenceli hale getiren oyunların oynandığı merkezi ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, minik kursiyerlerle yakından ilgilenerek, oyunlara eşlik etti.
20202021 eğitimöğretim yılında Şehitkamil ilçesindeki tüm ilkokullara 7 farklı oyundan oluşan akıl ve zeka oyunları setleri armağan eden Şehitkamil Belediyesi, Yaz Spor Akademileri kapsamında da 612 yaş aralığındaki çocukları akılzeka oyunları ve satranç branşı eğitimleriyle buluşturuyor. Çocuklarının mevcut kapasitesini ortaya çıkartan ve farklı becerilerini geliştiren eğitimler ve oyunlar, onların sosyal ve akademik gelişimlerine de büyük bir katkı sağlıyor.
Yıl boyunca satranç ve akılzeka oyunları eğitimlerinin gerçekleştirildiği Satranç Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen çalışmaların misafiri olan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Türkiye Satranç Federasyonu ile iş birliği içerisinde yürütülen ‘Hamleni Yap Projesi’, ‘Sokakta Satranç Var Projesi’ ve ‘Çocuklar İçin Akıl ve Zeka Oyunları Projesi’ çalışmaları hakkında eğitmenlerden bilgi aldı. Öğrenci velileriyle kısa süreli sohbetler gerçekleştiren Başkan Fadıloğlu, yaz tatilini eğlenceli etkinliklerle değerlendiren miniklerin birbirinden renkli oyunlarını da büyük bir ilgiyle takip etti.
Davranış becerilerini akıl ve zeka oyunlarıyla geliştiriyorlar
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, akıl ve zeka oyunlarıyla çocukların davranış becerilerini güvenilir bir ortamda geliştirdiklerini ifade etti. Başkan Fadıloğlu, ziyaret sonrasında yaptığı değerlendirmede, “Spor akademilerimizin yaz döneminde 250 çocuğumuz satranç ve akılzeka oyunları eğitimlerin görüyor. Milli Eğitim müfredatında yer alan akıl ve zeka oyunlarından oluşan oyun ve eğitim setlerini 20202021 eğitimöğretim yılında ilçemiz genelindeki tüm ilkokullarımıza armağan etmiş ve okullarımızda akıl ve zeka oyunları kulüplerinin oluşmasına öncülük etmiştik. Bu eğitimleri ve sürdürülebilir kılmak adına Sürekli Satranç Eğitim Merkezi'mizde satranç branşının yanı sıra çocuklarımız akıl ve zeka oyunları eğitimlerine ve etkinliklerine de katılıyorlar. Akıl ve zeka oyunlarıyla çocukların davranış becerileri güvenilir bir ortamda gelişiyor. Önümüzdeki dönemde bu çalışmaların gerçekleştirildiği tesis sayını arttırmayı hedefliyoruz. Yaz akademilerinde gerçekleştirilen çalışmalara velilerimiz büyük destek veriyor. Ben, tüm velilerimize ilgileri ve bizlere olan güvenlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tüm çocuklarımıza sağlıklı ve keyifli bir yaz dönemi diliyorum” ifadelerini kullandı.

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