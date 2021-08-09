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Keçileri kaybettikleri için saklanan kardeşler, 14 saat sonra bulundu

DHA

Keçileri kaybettikleri için saklanan kardeşler, 14 saat sonra bulundu


Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)GAZİANTEP'te, keçilere otlatmaya gittikleri sırada kaybeden ve ailelerinden korktukları için ortadan kaybolan Mikail (15) ile Berat Kaya (12) kardeşler için arama çalışması başlatıldı. Kardeşler, saklandıkları arazide jandarma tarafından 14 saat sonra bulunarak ailelerine teslim edildi.
Serince Mahallesi'nde yaşayan Kaya ailesinin çocukları Mikail ile Berat, keçileri otlatmaya gittikten sonra dün akşam saatlerinde eve dönmedi. Kendi imkanlarıyla çocuklarını arayan aile, sonuç alamayınca saat 20.00 sıralarında kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ve AFAD ekiplerinin başlattığı aramaları çalışmaları gece boyu devam etti.
14 SAAT SONRA BULUNDU
Ekiplerin aradığı iki kardeş, bugün saat 10.00 sıralarında evlerine 1 kilometre mesafedeki boş arazide saklanırken bulundu. Kardeşlerin otlatmaya çıktıkları keçileri kaybettikleri ve ailelerinden korktukları için geceyi arazide saklanarak geçirdikleri belirlendi.
'KEÇİLERİ BULAMADIĞIMIZ İÇİN KORKTUK'
Keçileri kaybettikleri için eve gitmediklerini ifade eden Berat Kaya, "Biz keçileri otlatmak için tarlaya gittik. Arkadaşlarla sohbet ettiğimiz sırada keçiler kayboldu. Bizde dağa çıkarak keçileri aramaya çıktık. Bulamadığımız için korktuk ve saklandık. Ağabeyim, 'keçileri bulmadan eve gitmeyelim, annem babam bize kızar' dedi. Korktuğumuz için geceyi arazide geçirdik. Sabah jandarma ekiplerinin seslerini duyduk ve yanlarına gittik. Ailemiz bize kızmadı. Daha sonra da keçileri başka yerde bulunmuş" dedi.
Mikail Kaya da keçileri kaybettikleri için korkup kardeşi ile eve dönemediklerini ve geceyi arazide saklanarak geçirdiklerini ifade etti.
Çocukları kaybolduktan sonra çok korktuklarını ve jandarmaya haber verdiklerini söyleyen anne Zekiye ve baba Ökkeş Kaya, "Çocuklarımız bulunduğu için çok mutluyuz. Çocuklarımızı 14 saat sonra bulan ekiplere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Öte yandan Kaya ailesinin kaybolan 9 keçisinin de jandarma ekiplerince bulunduğu öğrenildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI
2021-08-09 13:39:43

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