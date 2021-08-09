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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Prof. Dr. Özaydın, uluslararası öğrencilerle bir araya geldi

İHA

Rektör Prof. Dr. Özaydın, uluslararası öğrencilerle bir araya geldi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve Hollanda Dış İşleri Bakanlığı işbirliğinde yürütülen proje kapsamında Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın ile GAÜN’de öğrenim gören ve burs projesinden yararlanan öğrenciler bir araya geldi.
GAÜN Toplumsal Duyarlık Projeleri (TDP) tarafından organize edilen etkinlikte konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Gaziantep Üniversitesinin bilimsel ve sanatsal çalışmalarıyla bölgeye öncülük eden uluslararası bir üniversite olduğunu belirtti. Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, "Türkçe, İngilizce ve Arapça eğitim veren tek üniversiteyiz. Üniversitesanayi işbirliği ve intörn eğitim modeli, Toplumsal Duyarlık Projeleri başta olmak üzere birçok alanda Türkiye’de örnek gösteriliyoruz” dedi.

Katılımcılara Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi bünyesinde yürütülmekte olan proje ve aktiviteler hakkında bilgi veren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat ise şimdiye kadar lisans ve lisansüstü toplam bin 555 öğrencinin bu burs projesinden faydalandığını ve verilen burslara ek olarak bu öğrencilerin lisans ve yüksek lisans yıllık harç masraflarının da karşılandığını söyledi. Prof. Dr. Balat konuşmasının devamında şunları söyledi, "Bu proje uyguladığı eğitim ve aktivitelere entegrasyonu güçlendirmek amacı ile GAÜN’de okuyan tüm Türk ve uluslararası öğrencileri ücretsiz olarak dahil edebilmektedir. Program çerçevesinde, bu öğrencilerimize hizmet veren bir Destek Ofisi kurulmuş, öğrencilere ekonomik, teknik ve sosyal destek sağlayan, öğrenciler tarafından benimsenmiş bir ofise dönüşmeyi başarmıştır. Bu ofis, öğrencilerimizin yükseköğretim hayatlarına devamı için teknik ve ekonomik destek sağlamanın yanı sıra, üniversite içi ve dışı ortaklarla, öğrencilerin öz yetenek ve becerilerini değerlendirecek fikirler üretmekte, öğrencilerin birbirlerini tanıyacakları ve becerilerini paylaşabilecekleri projeler, eğitimler, toplantılar ve etkinlikler düzenlemektedir” ifadelerini kullandı.

Uluslararası öğrenciler adına konuşan GAÜN Fen Edebiyat Fakültesi Yeni Türk Dili Bölümü öğrencisi Necmettin Mahmud da, “Bu projenin bana sağladığı maddi destek sayesinde eğitim hayatıma çalışmak zorunda kalmadan ve ayrıca aileme yük olmadan devam edebiliyorum. Ayrıca düzenlenen etkinlikler sayesinde dil ve mesleğim için gerekli olan yeteneklerimi, hatta kültürel alanda da kendimi geliştiriyor ve geleceğe umutla bakıyorum. Her gün daha fazla bu toplumun bir parçası gibi hissediyorum” şeklinde konuştu.
Konuşmaları sonrasında Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat ve Sürekli Eğitim Merkezi (GÜSEM) Müdürü Doç. Dr. İbrahim Giritlioğlu tarafından Sürekli Eğitim Merkezi'nde eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifika verildi.

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