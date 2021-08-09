Gaziantep Basketbol'da hedef ilk 8'de olmak



Ahmet ATMACA Ahmet KILIÇ / GAZİANTEP, (DHA) ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, yeni sezon öncesi takım yöneticileri ve oyuncularla bir araya gelerek toplantı düzenledi. Takımın izleyeceği stratejilerin ve hedeflerinin ele alındığı toplantıda konuşan Gaziantep Basketbol Genel Menajeri Boray Dai, ligde hedeflerinin ilk sekizde yer almak olduğunu söyledi.

Gaziantep Basketbol takım yöneticileri ve oyuncuları Karataş Kapalı Spor Salonu'nda bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıda sezon öncesi takım hedefleri ele alınırken takımda yapılan kadro değişiklikleri de açıklandı.

DAİ: YENİ SEZONDA TAKIM KADROSUNDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTIK

Yeni sezon öncesinde takımda öneli kadro değişiklikleri yaptıklarını söyleyen Gaziantep Basketbol Genel Menajeri Boray Dai, hedeflerinin yarıyıla kadar ilk sekize yakın hedefte tamamlamak olduğunu söyledi. Takım antrenörü olarak Utku Açık'ın tercih edilmesinden dolayı mutlu olduğunu söyleyerek önemli başarılara imza atacaklarını dile getiren Dai, "Bu sezon diğer sezonlara göre daha farklı oldu. Hem teknik ekipte hem oyuncularda farklı oldu. Bizim hedeflerimiz her zaman aynı. Küçük bütçelerle hep yukarıları hedefledik. Bu sene de hedefimiz ilk yarıyı ilk sekize yakın yerde tamamlamak. Dinamik ve genç bir takım olduk. Hedefi olan yabancı hocalarımız var. Bunun yanında genç takımdan yine A takımımıza takviyeler yaptık. Antrenörlük konusunda Türkiye'de üç-dört kişiyle görüşmelerimiz vardı. Ancak bizi en çok heyecanlandıran Tutku oldu. Umuyoruz ki sezon içinde her iki taraf için de güzel olacak bir birliktelik olacağını düşünüyoruz" dedi.

AÇIK: MÜCADELECİ BİR TAKIM OLUŞTURDUK

Gaziantep Basketbol Baş antrenörü Utku Açık mücadeleci bir takım oluşturduklarını söyleyerek sezona hazır olduklarını söyledi. Açık, "Mücadeleci, savaşan bir takım kurmayı planlamıştık. Şu ana kadar da istediğimize ulaşmış durumdayız. Bir tane eksiğimiz var. Bir yabancı oyuncu alacağız. Onun için çok acele etmiyoruz. Bu dönemde piyasa fiyat olarak çok yüksek hem de içimize sinen bir oyuncu arıyoruz. Bunun yanında bir kamp dönemimiz de olacak. 10-12 gün kadar Bolu'da kalacağız. Yeni bir takım olduk. Yeni oyuncumuzu da aramıza katacağız. Lige de güzel bir şekilde başlayacağız" diye konuştu.

LUTHER: GAZİANTEP GÜÇLÜ BİR RUHA SAHİP

Takıma yeni transfer olduğunu söyleyen Ryan Luther, Gaziantep'in güçlü bir ruha sahip olduğunu söyleyerek takımda yer almaktan mutlu olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Burada olduğum için çok heyecanlıyım. Daha dün geldik Gaziantep'e. Takım ruhu ile bu yıl bir başarı elde etmek istiyoruz. Geçen sene Gaziantep'te hazırlık maçı da dahil olmak üzere üç maç yaptık. Zorlu bir maçtı. Gaziantep'in bir ruhu var. Birliktelik var. Bunu sürdürmeyi düşünüyoruz."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Tanışma toplantısı

-Boray Dai'nin açıklamaları

-Utku Açık'ın açıklamaları

-Orhan Haciyeva'nın açıklamaları

-Ryan Luther'in açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA-Ahmet KILIÇ

2021-08-09 19:33:05



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