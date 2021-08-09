Gaziantep Basketbol'da hedef ilk 8'de olmak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep Basketbol'da hedef ilk 8'de olmak

DHA

Gaziantep Basketbol'da hedef ilk 8'de olmak


Ahmet ATMACA Ahmet KILIÇ / GAZİANTEP, (DHA) ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, yeni sezon öncesi takım yöneticileri ve oyuncularla bir araya gelerek toplantı düzenledi. Takımın izleyeceği stratejilerin ve hedeflerinin ele alındığı toplantıda konuşan Gaziantep Basketbol Genel Menajeri Boray Dai, ligde hedeflerinin ilk sekizde yer almak olduğunu söyledi.
Gaziantep Basketbol takım yöneticileri ve oyuncuları Karataş Kapalı Spor Salonu'nda bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıda sezon öncesi takım hedefleri ele alınırken takımda yapılan kadro değişiklikleri de açıklandı.
DAİ: YENİ SEZONDA TAKIM KADROSUNDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTIK
Yeni sezon öncesinde takımda öneli kadro değişiklikleri yaptıklarını söyleyen Gaziantep Basketbol Genel Menajeri Boray Dai, hedeflerinin yarıyıla kadar ilk sekize yakın hedefte tamamlamak olduğunu söyledi. Takım antrenörü olarak Utku Açık'ın tercih edilmesinden dolayı mutlu olduğunu söyleyerek önemli başarılara imza atacaklarını dile getiren Dai, "Bu sezon diğer sezonlara göre daha farklı oldu. Hem teknik ekipte hem oyuncularda farklı oldu. Bizim hedeflerimiz her zaman aynı. Küçük bütçelerle hep yukarıları hedefledik. Bu sene de hedefimiz ilk yarıyı ilk sekize yakın yerde tamamlamak. Dinamik ve genç bir takım olduk. Hedefi olan yabancı hocalarımız var. Bunun yanında genç takımdan yine A takımımıza takviyeler yaptık. Antrenörlük konusunda Türkiye'de üç-dört kişiyle görüşmelerimiz vardı. Ancak bizi en çok heyecanlandıran Tutku oldu. Umuyoruz ki sezon içinde her iki taraf için de güzel olacak bir birliktelik olacağını düşünüyoruz" dedi.
AÇIK: MÜCADELECİ BİR TAKIM OLUŞTURDUK
Gaziantep Basketbol Baş antrenörü Utku Açık mücadeleci bir takım oluşturduklarını söyleyerek sezona hazır olduklarını söyledi. Açık, "Mücadeleci, savaşan bir takım kurmayı planlamıştık. Şu ana kadar da istediğimize ulaşmış durumdayız. Bir tane eksiğimiz var. Bir yabancı oyuncu alacağız. Onun için çok acele etmiyoruz. Bu dönemde piyasa fiyat olarak çok yüksek hem de içimize sinen bir oyuncu arıyoruz. Bunun yanında bir kamp dönemimiz de olacak. 10-12 gün kadar Bolu'da kalacağız. Yeni bir takım olduk. Yeni oyuncumuzu da aramıza katacağız. Lige de güzel bir şekilde başlayacağız" diye konuştu.
LUTHER: GAZİANTEP GÜÇLÜ BİR RUHA SAHİP
Takıma yeni transfer olduğunu söyleyen Ryan Luther, Gaziantep'in güçlü bir ruha sahip olduğunu söyleyerek takımda yer almaktan mutlu olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Burada olduğum için çok heyecanlıyım. Daha dün geldik Gaziantep'e. Takım ruhu ile bu yıl bir başarı elde etmek istiyoruz. Geçen sene Gaziantep'te hazırlık maçı da dahil olmak üzere üç maç yaptık. Zorlu bir maçtı. Gaziantep'in bir ruhu var. Birliktelik var. Bunu sürdürmeyi düşünüyoruz."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Tanışma toplantısı
-Boray Dai'nin açıklamaları
-Utku Açık'ın açıklamaları
-Orhan Haciyeva'nın açıklamaları
-Ryan Luther'in açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA-Ahmet KILIÇ
2021-08-09 19:33:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'ten yangından etkilenen vatandaşlara yardım
YEREL HABERLER Gaziantep'ten yangından etkilenen vatandaşlara yardım
GSO'dan yatırımcı ve girişimciler için "teşvik ve destek" portalı
YEREL HABERLER GSO'dan yatırımcı ve girişimciler için "teşvik ve ...
Trafikte tekmeli, sopalı yol verme kavgası İki sürücünün sopa ve tekmeli kavgası güçlükle ayrıldı
YEREL HABERLER Trafikte tekmeli, sopalı yol verme kavgası İki ...
İş insanları GAÜN öğrencilerini iş hayatına hazırlayacak
YEREL HABERLER İş insanları GAÜN öğrencilerini iş hayatına ...
Sorulara doğru cevap verenlere ödülleri dağıtıldı
YEREL HABERLER Sorulara doğru cevap verenlere ödülleri dağıtıldı
NTO Başkanı Özyurt'dan Nizip'e müjdeli haber Nizip Ticaret Odası Başkanı Mehmet Özyurt: "Nizip'e Gümrük Müdürlüğü kuruluyor"
YEREL HABERLER NTO Başkanı Özyurt'dan Nizip'e müjdeli haber Nizip ...
Rektör Prof. Dr. Özaydın, uluslararası öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör Prof. Dr. Özaydın, uluslararası öğrencilerle ...
Genç piyanistlerin piyano dinletisi büyük beğeni gördü Genç piyanistler, yeteneklerini sergilediler
YEREL HABERLER Genç piyanistlerin piyano dinletisi büyük beğeni ...
Fatma Şahin’den Büyükşehir’in asfalt şantiyesine ziyaret
YEREL HABERLER Fatma Şahin’den Büyükşehir’in asfalt şantiyesine ...
Keçileri kaybettikleri için saklanan kardeşler, 14 saat sonra bulundu
YEREL HABERLER Keçileri kaybettikleri için saklanan kardeşler, 14 ...
Gaziantep Basketbol sağlık kontrolünden geçti
YEREL HABERLER Gaziantep Basketbol sağlık kontrolünden geçti
HKÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü açıldı Bölüm lansmanında Ekin Şef’ten “Yenilebilir” sanat şöleni
YEREL HABERLER HKÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ...
Tahin fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Tahin fabrikasında yangın
Akıl ve zeka oyunları, çocuk gelişimine büyük katkı sağlıyor Başkan Fadıloğlu: “Akademik başarı ve sosyal gelişimi destekliyor” Yaz spor akademilerinde eğlence dolu eğitime büyük ilgi
YEREL HABERLER Akıl ve zeka oyunları, çocuk gelişimine büyük katkı ...
Gaziantep’te tahıl fabrikasında çıkan yangın korkuttu Yangında dumandan etkilenen iki işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Gaziantep’te tahıl fabrikasında çıkan yangın ...
Rahat nefes alabilmek için Anka’yı tercih etti
YEREL HABERLER Rahat nefes alabilmek için Anka’yı tercih etti
Başkan Doğru’dan Hicri yılbaşı ve Muharrem ayı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Doğru’dan Hicri yılbaşı ve Muharrem ayı mesajı
Kadınların 'en acı' mesaisi Ekmeklerini, acı biberlerin çöpünü temizleyerek kazanıyorlar
YEREL HABERLER Kadınların 'en acı' mesaisi Ekmeklerini, acı ...
Ambulansla otomobil çarpıştı: 3 yaralı Ambulanstaki sağlık çalışanları yaralandı
YEREL HABERLER Ambulansla otomobil çarpıştı: 3 yaralı Ambulanstaki ...
Tahmazoğlu, milletvekilleri ile birlikte esnafı ziyaret etti
YEREL HABERLER Tahmazoğlu, milletvekilleri ile birlikte esnafı ...
Tramvayın çarptığı genç kız, 12 günlük yaşam savaşını kaybetti
YEREL HABERLER Tramvayın çarptığı genç kız, 12 günlük yaşam savaşını ...
Boya fabrikasındaki yangında milyonlarca liralık zarar oluştu Fabrikanın depo kısmı küle döndü
YEREL HABERLER Boya fabrikasındaki yangında milyonlarca liralık ...
10 gün önce tramvay çarpan Deniz, hayata tutunamadı
YEREL HABERLER 10 gün önce tramvay çarpan Deniz, hayata tutunamadı
Gaziantep'te boya fabrikasındaki yangında zarar 15 milyon TL
YEREL HABERLER Gaziantep'te boya fabrikasındaki yangında zarar 15 ...