Kaçak sigara operasyonuna 3 gözaltı

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda 33 bin 410 paket kaçak sigara ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesindeki bir depoda yüklü miktarda kaçak sigara bulunduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, sigaraların yüklenmesi sırasında operasyon düzenledi. Depodaki aramada 33 bin 410 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan polis, depodaki FK., H.K. ve İ.Ö.'yü gözaltına alıp sorgulamak üzere emniyete götürdü.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI

2021-08-10 14:23:42



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