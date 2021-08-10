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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni Başhekim Prof. Dr. Şahin oldu

İHA

Yeni Başhekim Prof. Dr. Şahin oldu

Medical Park Gaziantep Hastanesi’nin Başhekimlik görevine Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ekber Şahin getirildi.
Görev değişikliği ile ilgili bilgilendirmede bulunan Genel Koordinatör Hayrullah Kubba, yeni Başhekim Prof Dr. Ekber Şahin'e görevinin hayırlı olmasını diledi. Kan değişiminin hastaneye ve bölgeye de hayır getirmesini dileyen Kubba, "2008 yılında açıldığı günden bu yana başta Gaziantep olmak üzere çevre il ve ilçelerin yanı sıra komşu ülkelerden gelen hastalara da hizmet veren Medical Park Gaziantep Hastanesi, gerek tıbbi donanımı gerekse de bölgede yer almayan yan dal branşları ile bölgede referans hastane olmaya devam etmektedir. Türkiye’nin birçok ilinden gelen hekimlerle nitelikli ve farklı branşları şehrimizin hizmetine sunduk. Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ekber Şahin de diğer hekimlerimiz gibi şehir dışından ailemize katıldı. Hekimimiz hem hastalarımıza hem de hastanemize hizmet verecektir. Akademik birikimi, hekimlik kariyeri ve idarecilik tecrübesi ile Medical Park Gaziantep Hastanesi’ne katkısı olacağına inancımız tamdır. Bu vesile ile değerli hekimimize Medical Park Gaziantep Hastanesi’ndeki kariyer yolculuğunda başarılar diliyoruz’’ dedi.

Başhekim olarak görev yapmaya başlayan Prof. Dr. Ekber Şahin ise, "Medical Park Gaziantep Hastanesi dünya standartlarında üst düzey sağlık hizmeti sunan bir hastane olup, bunu Sağlıkta Akreditasyon Standartları (Sas) belgesi ile birlikte Müşteri Memnuniyeti, Çevre Yönetim Sistemleri, Enerji Yönetim Sistemleri, Kalite Yönetim Sistemleri, Sıfır Atık Projesini içeren (10002, 14001, 50001,9001) İSO Belgesi ile ispat etmiştir. Medical Park Ailesi’ne katılmak benim için gurur ve mutluluk vericidir. Yıllar içerisinde edindiğimiz bilgi ve tecrübemizle hastanemizi sağlık hizmeti süreçlerinde daha iyiye en iyiye götürmek temel amacım olacaktır’’ ifadelerini kullandı.

Başhekim Prof. Dr. Ekber Şahin
Medical Park Gaziantep Hastanesi’nin yeni başhekimi Prof. Dr. Ekber Şahin, 1968 yılında Tunceli’nin Hozat ilçesinde dünyaya geldi. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Tıp Eğitimini tamamladı. 2002 yılında ise Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamladı. Türkiye’nin birçok yerinde görev alan Prof. Dr. Ekber Şahin, 2002 yılında Kırşehir Devlet Hastanesi’nde Uzman hekimlik, 2002 ile 2004’te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı’nda Öğretim Görevlisi olarak, 2005 yılında ise 'Yardımcı Doçent’ unvanıyla atanarak 2010 yılına kadar bu görevde çalıştı. 2010 yılında 'Doçent' olan Prof. Dr. Şahin, 2015 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı’nda 'Profesör Doktor' unvanıyla hizmet verdi. Akademisyenliğinin yanında idari yöneticilik görevlerini de başarı ile yerine getiren Başhekim Prof. Dr. Ekber Şahin, 2015 ile 2021 yılları arasında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı olarak hizmet verdi. 2006 ile 2008 yıllarında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Kalite Direktörü ve Başhekim Yardımcılığı, 2010 ile 2013 yıllarında aynı üniversitede Yönetim Kurulu Üyeliği, 2010 ile 2013 Fakülte Kurul Üyeliği, 2012 ile 2015 Kalite Direktörü ve Başhekim Yardımcılığı görevlerinde çalıştı. Başhekim Prof. Dr. Şahin, 2015 ile 2018 yıllarında Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery’de Yardımcı Editörlük ile 2018 yılından bu yana da idari editörlük görevini de özverili bir şekilde yerine getirmektedir. Ayrıca Medical Park Gaziantep Hastanesi Başhekimi Profesör Şahin, 2014 yılından günümüze kadar Sağlık Bakanlığı Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı SKS Sertifikalı Değerlendiricisi olarak 2016 yılından bu yana Sağlık Bakanlığı Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı SKS Eğitimcisi göreviyle 2018’den beri Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali Sekreteri olarak görev yapmaktadır. Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ekber Şahin, Türk Göğüs Cerrahisi Derneği, Türk Toraks Derneği, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD), ESTS (European Society of Thoracic Surgeon) ve Türk Tabipler Birliği üyesidir.

Göğüs Cerrahisi camiasında tanınan bir hekim
Başhekim Prof. Dr. Şahin, akademik manada çok sayıda göğüs cerrahının yetişmesine katkı sunmuştur. Bu bağlamda ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan çok sayıda araştırma, makale, derleme ve olgu sunumları bulunan Prof. Dr. Şahin’in ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında yayımlanan araştırmaları ise akademik camiada oldukça yankı uyandırmıştır. Prof. Dr. Şahin, 2009 yılında 5. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi’nde 'En iyi poster bildiri' ödülünün sahibidir. Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ekber Şahin’in ilgi alanları ise Akciğer Kanserleri, Akciğerin iltihabi hastalıkları, Akciğer Kist Hidatiği, Hiperhidrozis (elyüzkoltuk altı terlemeleri), Göğüs Duvarı şekil bozuklukları, Soluk ve Yemek borusu darlıkları olarak sıralanmaktadır. Prof. Dr. Şahin evli, bir kız ve bir erkek çocuk babasıdır.

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