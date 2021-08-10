Lastiği patlayan hafif ticari araç yön levhasına çarptı: 4 yaralı

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Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP´in İslahiye ilçesinde, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp yön levhasına çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra İslahiye-Hassa karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Hassa yönüne giden Abdulkadir Kaya (47) yönetimindeki 31 AFZ 646 plakalı hafif ticari araç, sol ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak yön levhasına çarpıp, refüjde devrildi. Kazada sürücüyle, araçtaki akrabaları Ali Kaya (83), Fatma Kaya (75) ve Muhammed Mustafa Kaya (40) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ali Kaya, ilk müdahalesinin ardından Gaziantep'e sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2021-08-10 17:35:19



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