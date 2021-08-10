Gaziantep'te yağmur sevinci

Tokyo'da bir madalya daha

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep'te aylar sonra yağan yağmur vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.



Aşırı sıcakların haftalardır etkili olduğu Gaziantep kent merkezinde, akşam saatlerinde başlayan yağmur serinletti. Gök gürültüsü ve şimşeklerle birlikte etkili olan yağış kısa süreliğine kent trafiğinde sıkışmalara neden oldu. Yağmura hazırlıksız yakalan vatandaşlardan bazıları yağmur altında yürümeyi seçerken bazıları ise ağaç ve saçak altında gizlenerek yağışın dinmesini bekledi. Kentteki yollarda su birikintileri de oluşturan yağış devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.