Yağan yağmura çocuklar gibi sevindi Kavurucu sıcaklıkların ardından yağan yağmuru ıslanarak kutladı

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep’te aylar sonra yağan yağmurun altında serinleyen vatandaş, "Gaziantep’in yağmuruna bakın ağabey, Allah’ın bereketi" sözleriyle yağmur sevincini yaşadı.



Gaziantep’te, akşam saatlerinde gök gürültülü ve şimşek eşliğinde başlayan sağanak yağmur, haftalardır sıcaklıktan kavrulan şehri adeta serinletti. Yağmura rağmen dışarı çıkan Müslüm Yavuz, çocuklar gibi yağan yağmurun altında dakikalarca ıslandı. Yavuz, “Çok güzel oldu, vallahi mükemmel oldu, kurbanım Allah’a, çok şahane bereket yağıyor bereket” diyerek sevincini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.