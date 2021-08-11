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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vaka sayısının arttığı Gaziantep’te caddeler doldu taştı

İHA

Vaka sayısının arttığı Gaziantep’te caddeler doldu taştı

Korona virüs vaka sayısının arttığı Gaziantep’te vatandaşlar, bunaltıcı sıcağa rağmen çarşı ve pazarlara akın etti. Vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaması dikkat çekti.
Korona virüs vaka sayısının arttığı Gaziantep’te vatandaşlar, 40 dereceyi aşan sıcak havaya aldırış etmeden Bakırcılar Çarşısı, Gaziler Caddesi ve Almacı Pazarı gibi tarihi mekanlarda yoğunluk oluşturdu. Çarşıda yoğunluk oluşturan vatandaşların büyük bir bölümü maske takmazken, kimi vatandaşlar da maskelerini çenesinin altına veya kollarına taktı. Ayrıca sosyal mesafe kuralına da uymayan vatandaşların rahatlığı dikkat çekti.

Vaka sayısında yüzde 116’lık artış
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan illere göre haftalık korona virüs vaka sayısı tablosunda Gaziantep’te geçtiğimiz haftaya göre vaka sayısındaki değişim oranı yüzde 116,25 oldu. Gaziantep, 1723 Temmuz tarihleri arasında 100 bin kişide yüzde 26,83 vaka sayısındayken 2430 Temmuz tarihinde açıklanan tabloda ise yüzde 116,25’lik artış ile yüzde 58,02’ye çıktı. Aşılanma konusunda başarılı bir şekilde ilerleyen Gaziantep’te ayrıca aşı rakamları ise Sağlık Bakanlığı tarafından yüzde 61,6 olarak açıklandı.

“Herkes tedbirini alsın ve biz öğrenciler okulumuza kavuşalım”
Gaziantep’te yaşayan 12. Sınıf öğrencisi Derya Ünal, korona virüs nedeniyle okula gidemediklerini belirtti. Vatandaşların tedbirlere uymasını isteyen Ünal, okula tekrar dönmeyi istediğini söyleyerek, “Korona virüs nedeniyle eğitimlerimizden geri kaldık. Ben 10. sınıfın ilk döneminden sonra okula gidemedim. Bu durum beni baya engelledi. Ben bu yıl üniversite sınavına hazırlanıyorum. Psikolojik olarak çok kötü bir durum. Nereden baksak 2 yılımız korona virüs nedeniyle boşa gitti. Hiç kimse tedbir almıyor. Herkes rahat bir şekilde davranıyor sanki pandemi bitmiş gibi davranıyorlar. Kimse kurallara uymuyor. Bu durumdan en çok etkilenen de biz öğrenciler oluyoruz. Vatandaşlarımız tedbirlerini alsınlar çünkü bu virüsten kurtulmak istiyoruz. 2 yıl oldu neredeyse ama hala dışarı çıkamıyoruz. Ben aylar sonra ilk kez dışarı çıktım ve herkes tedbirsiz bir şekilde geziyor. Herkes tedbirini alsın ve bu hastalıktan kurtulalım. Aynı zamanda insanlarımızın aşıyla ilgili olarak da bilinçlenmesi lazım. Herkes tedbirini alsın ve biz öğrenciler okulumuza kavuşalım. Çünkü çok geride kaldık” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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