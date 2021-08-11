Tepede çalışırken yıldırım isabet etmesiyle öldü

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te, sağanak etkili olurken, tepede çalıştığı sırada yıldırımın isabet ettiği Mehmet Deniz (21), hayatını kaybetti.

Yeşilvadi Mahallesi'nde, dün akşam şiddetli yağışın etkili olduğu sırada tepeye yıldırım isabet etti. Kurutmalık gıda işiyle uğraşan Mehmet Deniz de tepede çalışırken yıldırımın hedefi oldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Deniz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mehmet Deniz'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA-Ahmet KILIÇ

2021-08-11 12:01:45



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