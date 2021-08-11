Otomobil alev alev yandı

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te hareket halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

ŞanlıurfaGaziantep kara yolunda öğle saatlerinde gurbetçi bir aileye ait olduğu öğrenilen yabancı plakalı otomobilin motor kısmı bir anda alev aldı. Sürücü otomobilini durdurduktan sonra itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, müdahale edip yangını söndürdü. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının nedeni araştırılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep DHA

2021-08-11 14:20:36



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