Op. Dr. Ali Cem Oktay Ncr Hospital'da

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

NCR International Hospital, Plastik Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi alanında gücüne güç katarak Op. Dr. Ali Cem Oktay’ı güçlü hekim kadrosuna dahil etti.

Başarılı bir Plastik Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi uzmanı olarak bilinen Oktay, NCR International Hospital’da hasta kabulüne başladı.

Op. Dr. Oktay

1989 yılında Mersin’de doğdu. İlk ve Orta Öğretimini Samandağ Atatürk İ.Ö OkuluTarsus Kasım Ekenler İ.Ö Okulu’da, Lise eğitimini Adana Fen Lisesinde tamamlayan Ali Cem Oktay, 2006 yılında Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi. 2013 yılında mezun olduktan sonra 2014 2019 yılları arasında Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D uzmanlık eğitimini tamamlayarak mezun oldu. Uzmanlık alanları ise, burun estetiği, karın germe, kulak estetiği, yüz estetiği, göz kapağı estetiği, yağ enjeksiyonu, dolgu botoks işlemleri, doğumsal anomaliler, vücut şekillendirme, kol germe, bacak germe, liposuction olduğu açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.