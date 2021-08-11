GGC'den Emniyet Müdürüne "hayırlı olsun" ziyareti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GGC'den Emniyet Müdürüne "hayırlı olsun" ziyareti

İHA

GGC'den Emniyet Müdürüne "hayırlı olsun" ziyareti

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Yönetim Kurulu, Gaziantep Emniyet müdürü Mustafa Emre Başbuğ’u makamında ziyaret etti.
GGC Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Cumhurbaşkanığı Atama Kararnamesi ile Şırnak Emniyet Müdürlüğü’nden Gaziantep’e atanan ve bir süre önce görevine başlayan Mustafa Emre Başbuğ’u ziyaret ederek hem tanıştılar hem de Başbuğ’a yeni görevinde başarı dilediler.
GGC bileşenleri desteğe hazır
GGC Başkanı İbrahim Ay ve yönetim kurulu üyeleri ise Antep işi bakır bir nar hediye etti. Ay, "Şehrimize hoş geldiniz. Yeni göreviniz şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun. Başarılar diliyoruz. Sizin başarınız bizim huzur ve güvenliğimiz anlamına geliyor. Bu yüzden size ve tüm Gaziantep Emniyet Camiası’na bundan önce olduğu gibi bundan sonra da elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Bu hayırlı olsun ve tanışma ziyareti olduğu için çok fazla sorun ve taleplerle zamanınızı almak istemiyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte birbirlerimizin görevlerini kolaylaştırma açısından yapabileceğimiz şeyleri paylaşabileceğimiz, daha geniş zaman ve platformlarda buluşup konuşuruz” dedi.
"Ortak hedefimiz ülke ve kentimize hizmet"
Yeni Emniyet Müdürümüz Mustafa Emre Başbuğ ise GGC yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, "Kibar ve düşünceli davranışınızdan ötürü teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. İncelediğim kadarı ile Gaziantep basınının, Gaziantep’e hizmet bilinci ve Emniyet güçlerine verdiği destek memnuniyet verici düzeyde. Sizin de belirttiğiniz gibi, önümüzdeki süreçte ve geniş bir zamanda bir araya gelerek zaten yaptığımız ve yapmaya devam edeceğimiz gibi, doğru ve eksiksiz bilgiye ulaşmanızı sağlamak için, verimli ve birbirimizin işleri aksatmayacak yöntemlerle, ortak noktada nasıl buluşabileceğimizi konuşmayı ben de çok isterim. Hepimizin amacı bu ülkenin ve kentin faydasıdır. Biz Gaziantep Emniyeti olarak bu bilinçteyiz. Sizlerin de aynı fikir ve bilinçte olmasından çok mutlu oldum. Umud ediyorum karşılıklı alanlarına saygı duyarak ve birbirimizin işlerimizi kolaylaştırarak, kentimize ve ülkemize en iyi hizmetleri sunacağız. Nazik ziyaret ve görüşleriniz için tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaybolan kardeşlerin ailelerine kavuşma anı kamerada Koyunları kaybeden kardeşler korku yaşadı, ailesi ise sevinç gözyaşları döktü
YEREL HABERLER Kaybolan kardeşlerin ailelerine kavuşma anı ...
Hastane yolunda asfalt çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Hastane yolunda asfalt çalışması başlatıldı
Op. Dr. Ali Cem Oktay Ncr Hospital'da
YEREL HABERLER Op. Dr. Ali Cem Oktay Ncr Hospital'da
Otomobil alev alev yandı
YEREL HABERLER Otomobil alev alev yandı
Araçtan havaya ateş açtı, 48 bin 700 TL ceza uygulandı
YEREL HABERLER Araçtan havaya ateş açtı, 48 bin 700 TL ceza ...
Endemik bitkiler arasında unutulmaz yolculuk Gaziantep’te Botanik Bahçesi ziyaretçilerini ağırlıyor
YEREL HABERLER Endemik bitkiler arasında unutulmaz ...
Firmalar, Model Fabrika ile fark oluşturacak
YEREL HABERLER Firmalar, Model Fabrika ile fark oluşturacak
Tepede çalışırken yıldırım isabet etmesiyle öldü
YEREL HABERLER Tepede çalışırken yıldırım isabet etmesiyle öldü
Genç maganda kendisini sosyal medyadan ele verdi Ateş açtığı anları sosyal medyadan canlı yayınladı, jandarmaya yakalandı Tabanca ve keleş ile ateş açan magandaya 48 bin 200 lira para cezası kesildi
YEREL HABERLER Genç maganda kendisini sosyal medyadan ele verdi Ateş ...
Büyükşehir genç yetenekler için düğmeye bastı
YEREL HABERLER Büyükşehir genç yetenekler için düğmeye bastı
Kurutmalık işi yaparken üzerine yıldırım düşen genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kurutmalık işi yaparken üzerine yıldırım düşen genç ...
Vaka sayısının arttığı Gaziantep’te caddeler doldu taştı
YEREL HABERLER Vaka sayısının arttığı Gaziantep’te caddeler doldu ...
Gaziantep’te ticari araç takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep’te ticari araç takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
Yıldırım düşmesi sonucu ormanda örtü yangını çıktı
YEREL HABERLER Yıldırım düşmesi sonucu ormanda örtü yangını çıktı
Yağan yağmura çocuklar gibi sevindi Kavurucu sıcaklıkların ardından yağan yağmuru ıslanarak kutladı
YEREL HABERLER Yağan yağmura çocuklar gibi sevindi Kavurucu ...
Gaziantep’te 4 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep’te 4 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı
Gaziantep’te sağanak yağış kazaya sebep oldu: 4 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep’te sağanak yağış kazaya sebep oldu: 4 ...
Jandarma, 150 kilo Antep fıstığı çalan hırsızları suçüstü yakaladı Devriye gezen jandarma ekipleri 150 kilo fıstık çalan 2 hırsızı yakaladı
YEREL HABERLER Jandarma, 150 kilo Antep fıstığı çalan hırsızları ...
Gaziantep'te yağmur sevinci
YEREL HABERLER Gaziantep'te yağmur sevinci
Lastiği patlayan hafif ticari araç yön levhasına çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Lastiği patlayan hafif ticari araç yön levhasına ...
Fıstık hırsızları jandarmaya yakalandı
YEREL HABERLER Fıstık hırsızları jandarmaya yakalandı
Yeni Başhekim Prof. Dr. Şahin oldu
YEREL HABERLER Yeni Başhekim Prof. Dr. Şahin oldu
Minik eller fidan dikti
YEREL HABERLER Minik eller fidan dikti
Gaziantep’te korona virüs aşısına ilgi yoğun Gaziantep’te aşı kuyrukları oluştu
YEREL HABERLER Gaziantep’te korona virüs aşısına ilgi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.