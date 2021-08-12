Gaziantep'te PKK operasyonu: 12 gözaltı

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik karar verildi. Savcılık talimatının ardından harekete geçen polis ekipleri, kentin çeşitli semtlerindeki şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 12 şüpheli, gözaltına alınırken, bu kişilerin adreslerindeki aramalarda dijital materyal ve bazı suç unsurlarına da el koyuldu. Şüphelilerin emniyette sorgularına başlandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2021-08-12 09:39:51



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