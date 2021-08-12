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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Başaran Hatem’de

İHA

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Başaran Hatem’de

Hekim kadrosu ve branşlar konusunda her geçen gün güçlenmeye devam eden Özel Hatem Hastanesi Kulak, Burun, Boğaz Uzmanı Op. Dr. Abdulkerim Başaran’ı bünyesine kattı.
Op. Dr. Abdulkerim Başaran 1986 yılında Batman’da doğdu. Orta öğrenimini Batman Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2011 yılında mezun olan Op. Dr. Başaran 2013 ve 2018 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği’nde ihtisasını tamamladı. Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Gaziantep Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği ve Şanlıurfa Viranşehir Devlet Hastanesinde görev yapan Op. Dr. Başaran, mesleki çalışmalarına 2021 yılından itibaren Gaziantep Özel Hatem Hastanesi'nde devam etmektedir. Nitelikli operasyonlarıyla başarılara imza atan Op. Dr. Abdulkerim Başaran’ın fonksiyonel ve estetik burun ameliyatları (septorinoplasti,septoplasti), piezzo cihazı ile burun estetiği ameliyatları (septorinoplasti), yüz bölgesi botoks işlemleri, FESC (Fonksyonel endoskopik sinüs cerrahisi),nazal polip ve sinüzit cerrrahisi, başboyun ve yüz kitlelerine yaklaşım ve cerrahisi, vokal kord (ses teli) hastalıkları ve cerrahisi, uyku apnesi (horlama) cerrahisi, maksillofasiyal travma cerrahisi (çene ve yüz kemikleri kırıkları), Tükürük bezi hastalıkları ve cerrahisi, tiroid bezi (guatr) cerrahisi, geniz eti ve bademcik ameliyatı, kulak zarı perforasyonu ,kulak tüpü ve kronik otit cerrahisi (timpanoplasti ameliyatları), kepçe kulak estetiği ve baş dönmesi ve kulak çınlaması tıbbi ilgi ve uzmanlık alanları arasında yer alıyor. İyi derecede İngilizce bilen Op. Dr. Abdulkerim Başaran, Uluslararası ve ulusal alanda birçok kongreye, kursa ve eğitime katıldı. 39 ve 40. Ulusal KBB Kongreleri , 13.rinoloji &5.ulusal otolojinörootoloji&1.ulusal baş boyun cerrahisi kongresi , Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi canlı cerrahi günleri (Rinoplasti) , TOBB ETÜ Tıp Fakültesinde düzenlenen Rhinodays KBB kursları (taze donmuş handson kadavra disseksiyon kursu, endoskopik sinüs cerrahisi, septorinoplasti, horlama ve apne cerrahisi), Dokuz Eylül üniversitesi temporal kemik disseksiyon kursu , 1821. Çukurova kulak burun boğaz derneği ve Çukurova üniversitesi işbirliği ile düzenlenen video konferanslar, alanlarında katılmış olduğu kurs, kongre ve eğitimlerdir.

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