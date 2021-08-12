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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemi kahramanlarına özel teşekkür

İHA

Pandemi kahramanlarına özel teşekkür

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde sağlık personellerine COVİD19 salgını ile mücadele sürecinde gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi verildi.
Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında gece gündüz demeden, insanların sağlığı için kendi hayatlarını hiçe sayarak fedakarca görev yapan yardımcı sağlık çalışanlarına teşekkür belgesi verildi.
Salgınla mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına teşekkür belgelerini veren ANKA Hastanesi Genel Müdürü Dr. Cengiz Bayram, “Aileleriyle geçirecekleri vakitten fedakarlık yaparak, sahada gösterdikleri emek ve gayretli çalışmalarından dolayı ekibe ve ekip sorumlarına yürekten teşekkür ediyorum. Covid19 sürecinde sağlık çalışanlarımızın sorumlulukları çok büyük. Onların salgınla mücadelede özverili çalışmalarına bizler de destek olmak için rehavete kapılmadan hareket etmeliyiz. Böylece hem kendiniz ve sevdiklerinizin sağlığını korumuş hem de sağlık çalışanlarımıza yardımcı olmuş oluruz. “diye konuştu. Sağlık çalışanları da, Dr. Bayram’a göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı şükranlarını sunarak, “ Hem ailelerimize zarar vermemek hem de hastalarımızı tedavi etmek için çalışıyoruz. Bu salgından hep birlikte mücadele ederek kurtulabiliriz. Bu nedenle kurallara mutlaka uyalım" dedi.

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