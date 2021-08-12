Kayan motosiklet otomobile arkadan çarptı Motosikletin otomobile arkadan çarpması güvenlik kamerasına yansıdı

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Gaziantep’te hızla seyreden bir motosikletin sürücüsü trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarpmamak amacıyla aniden fren yapınca devrildi. Yan yatan ve bir süre yolda sürüklenen motosikletin kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı

Kaza, İncilipınar Mahallesi, Sabahat Göğüş Caddesi, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünün önünde meydana geldi. Gaziantep’te etkili olan yağış nedeniyle kayganlaşan yolda süratle seyir eden motosikletin sürücüsü, trafik ışıklarında aniden fren yapınca devrildi. Yan yatarak kayan motosiklet o esnada kırmızı ışıkta bekleyen Mercedes marka 42 AHZ 34 plakalı otomobile arkadan çarparak durabildi. Kazada herhangi bir yaralanma olmazken, motosiklette hasar meydana geldi. Motosiklet emniyette görevli polislerin yardımıyla yol kenarına çekilirken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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