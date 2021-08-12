Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

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Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde NurdağıGaziantep karayolu üzerinde meydana geldi. Gaziantep yönünde ilerleyen Ali E. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile karşı yönde gelen Sefer Y.'nin kullandığı 27 BCG 83 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada; sürücüler ile otomobillerde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gaziantep'teki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Nurdağı Kadir ÇELİK

2021-08-12 22:17:43



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