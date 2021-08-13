Fıstık hırsızları suçüstü yakalandı

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Gaziantep’te gece vakti fıstık bahçesinden hırsızlık yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Olay, Yavuzeli ilçesine bağlı Küçükkarakuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bahçelerinde hırsızlığa karşı nöbet tutan iki çiftçi, tanımadıkları 3 kişinin ağaçlardan fıstık topladığını fark etti. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildiren çiftçilerin ihbarının ardından bölgeye Jandarma sevk edildi. Jandarmayı fark ederek Tofaş marka otomobille kaçmaya çalışan 3 hırsız bahçeden topladıkları 60 kilogram yaş fıstıkla beraber kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler F.C. (27), S.C. (22) ve Y.G.’nin (28) jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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