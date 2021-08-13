Gastroantep için geri sayım başladı Gazi Şehrin esnaflarına tanıtım ve istişare toplantısı düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gastroantep için geri sayım başladı Gazi Şehrin esnaflarına tanıtım ve istişare toplantısı düzenlendi

İHA

Gastroantep için geri sayım başladı Gazi Şehrin esnaflarına tanıtım ve istişare toplantısı düzenlendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroANTEP) için geri sayım sürerken Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kent esnafı ve odalarla GastroANTEP Tanıtım ve İstişare Toplantısı yaptı. Programda festivalin içeriği ve yapılması gerekenler belirlendi.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) 116 şehir arasında gastronomi alanında Türkiye’yi temsil eden ilk şehir olan Gaziantep, dünyanın en önemli gastronomi merkezlerinden biri olma hedefiyle düzenlediği Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’nin (GastroANTEP) dördüncüsünü 1619 Eylül tarihleri arasında Festival Park’ta gerçekleştirecek. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep’i Geliştirme Vakfı (GAGEV) iş birliğinde düzenleyeceği GastroANTEP öncesi kent esnafı ve odalarla “GastroANTEP Tanıtım ve İstişare Toplantısı” Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Tiyatro Salonu’nda yapıldı. Toplantıda bu yıl düzenlenecek festivalin programı esnafa aktarılırken, yapılması ve dikkat edilmesi gerekenler konuşuldu. Toplantıda festivalin bu yıl diğerlerinden daha farklı bir öneme sahip olduğu vurgulanırken, esnafın geçirdiği zor günler sonrası hareketlenerek ekonomik anlamda bir can simidi görevi göreceğinin altı çizildi.
Toplantıda GastroANTEP’in geçmişi ve geleceği hakkında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey tarafından yapılan sunumda, gastronominin GastroANTEP’e dönüş hikayesi anlatıldı. Her yıl üzerine koyarak ilerleyen bir festival için bu sene yapılması gerekenler aktarılırken, strateji, rekabet etme gücü, Gaziantep’in metropolitan alanı, üretim, ihracat, tarih ve kültür, yemek kültürü, ürüne dayalı ülkeler, Gaziantep geleneksel ürün haritası gibi konu başlıkları sunumda önce çıktı.
GASTROANTEP bu yıl konserleriyle Gazi Şehri coşturacak
Festival Park’ta kurulacak alanda bu yıl ki konserlerin programı da belirlendi. GastroANTEP heyecanını yukarıya taşıyacak konserlerde Türk rock şarkıcısı ve hayırsever Haluk Levent, seslendirdiği şarkılarla beğeni toplayan Zeynep Bastık, sergilediği performanslarla taktir alan rock grubu Kolpa, ve Türk Halk Müziği Sanatçısı Sevcan Orhan yer alacak.
Festival programı ve etkinlikler belirlendi
Bu senede de diğer senelerde olduğu gibi GastoAntep’in coşkusu Festival Korteji ve meşalesi ile Gaziantep’i gezerek başlayacak. Ayrıca İspanya, İtalya, Almanya, Slovenya, Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere 20 yabancı, 20 Türk, 40 şef workshoplar sergileyecek, panellerde bilgilerini paylaşacak. Öte yandan Türkiye’nin önemli restoran ve otel profesyonelleri, gıda firmaları, gastronomi yazarları ile yapılacak söyleşilerde gastronomi sektörünün gelişimi, dönüşümü ve gelecekte geçeceği süreçler masaya yatırılacak.
Yeni tip Koronavirüs Salgını nedeniyle, gerçekleştirilecek festivalde, alan yönetimi daha ciddi çalışılarak kurallar hakkında yeni düzenlemeler yapıldı. Ayrıca süreç yönetimi hakkında paydaşlarla yeni planlamalar düzenlendi.
Yapılan sunum ve bilgilendirmenin sonunda katılımcıların soru ve görüşleri alındı. Toplantıya Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yanı sıra Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Küsbeoğlu, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, GAZİBEL Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Tural, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu, odalar ve şehir esnafı katıldı.
“Biz Avrupa’da ki gastronomi şehirleriyle yarışıyoruz”
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada artık şehir milliyetçiliği yapılmayarak, komşularla yarışılmadığı aktararak, “Biz bölgesel kalkınmadan bahsediyoruz. Eğer beraber olursak bu daha fazla ekonomik güç, daha fazla ihracat, daha fazla turist demek. Bu bölgesel kalkınma ve destinasyon. Biz artık hiçbir komşumuzu rakip olarak görmüyor, birbirimizi tamamlamamız gerektiğine inanıyoruz. Dünya’da gastronomi şehirleri var. Biz Avrupa’da ki gastronomi şehirleriyle yarışıyoruz. Birbirimizi iyi anladığımız zaman hedefimi gerçekleştirmiş olacağız. Bu ekonomik kalkınma, ihracat. Bu bir istihdam oluşturuyor. Aynı zamanda şehri buna hazırlamak gerekiyor. Nasıl güçlü tarafımız varsa, topraktan, güneşten, tarihten gelen diyorsak, uluslararası hedefe giderken bizim zayıf taraflarımız da var. Bu sorunları hep beraber çözmeliyiz, herkesin sorunu. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği veriyoruz. Bu yüzden sizden isteğimiz başlıklarla ilgili ben ne yapabilirim diye bakmanız” dedi.
“Büyük hedeflerimiz için şehri buna hazırlamamız gerek”
Pandemi sürecinin istisnasız her sektörü etkilediğini vurgulayan Başkan Şahin, “Biz ama kapanamayız, sağa sola takılamayız. Bizim büyük hedeflerimiz için şehri buna hazırlamamız gerek. Sizlere gelen müşteriler bizim gönüllü elçilerimiz. Fiziki hazırlanmayı çalışmalıyız. Biz yukarı çıkarken çıktığımız yerlerde kalmamız gerekiyor. Herkes kendi alanında ne yapılması gerektiğini yapıp bu işi başarmamız lazım. Yakaladığımız başarıları sürdürülebilir kılmalı, uluslararası gündeme taşımamız lazım. Bütüncül bakışı hep birlikte seferberlikle götürmemiz gerekiyor. ‘Gaziantep Modeli’ tam bu. Birlikte iş yapmak bizim güçlü tarafımız. Eylem ve söylem birliği oluşturuyoruz. Bizim hala yüzde yüz arttıracağımız bir potansiyelimiz var” ifadelerini kullandı.
“Ben bu toprakların gücüne güveniyorum”
Yapılan toplantı ile sürekliliği devam ettirmemiz için gerek olduğunun altını çizerek, “Lezzet ekosistemi için tohum, toprak, güneş bizde. Biz korumamız, kıymetini bilmemiz gerek. Bu ürünler için ata tohumuna dönüyor artık tohumları kendimiz üretiyoruz. Artık insana dokunan sosyal ve kültürel belediyecilik yükselen bir değer. Hepimiz bir mirasın taşıyıcılarıyız. Bu gelen ‘Büyük hazineyi geleceğe nasıl taşıyacağız’ bunu konuşmamız gerek. Ben bu toprakların gücüne güveniyorum. Geçen sefer yaşanan sıkıntılar için çalışmalar yapıldı. İyi tasarım ve çalışma kazandıracak. Bir müşteri, turist geldiğinde beğenmeli. Bunların hepsini planladığımızda işi kolaylaştırmamız lazım” diye konuştu.
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise Gazi şehrin çalışma ahlakının yüzyıllardır gelen bir geleneğin ürünü olduğuna değinerek, bu ahlakın, esnafın desteği ile üretici şehirler ağına girilmesini sağladığını, Gaziantep ismi ve markası ne kadar yukarıya çıkarılırsa herkesin kazanacağını söyledi.
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, başarının en büyük sırrının insanın yapacakları ve yapamayacaklarını görmesi, artı ve eksilerini bilmesi olduğunu söyledi, artıları çok iyi takip edip, ama eksilerinizi unutulmaması gerektiğini tavsiye etti.
Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu ise beraber çalışıldığını, birçok konuda kurallara uyulmasını istedi.
Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Küsbeoğlu , festivalin büyük bir fırsat olduğunu aktararak, daha öncesinde yapılan hataların da önüne geçilmesi gerektiğini hatırlattı.
GAZİBEL Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Tural, esnafla festivallerle ilgili sürekli görüşüldüğünü iyi bir festival olacağını ve misafirlerin iyi ağırlayacağı konusunda inancının tam olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Fadıloğlu’ndan ORET üyelerine ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Fadıloğlu’ndan ORET üyelerine ziyaret
Türkiye’den 7 ayda 4 milyar 803 milyon 497 bin dolarlık hububat ihracatı Güneydoğulu ihracatçılar makarna, bitkisel yağlar ve buğday unu ihracatında rekor kırdı. Ülkemizin başı sağolsun, doğal dengeye daha çok dikkat etmek zorundayız
YEREL HABERLER Türkiye’den 7 ayda 4 milyar 803 milyon 497 bin ...
Şahinbey'de başarılı öğrencilere tablet hediyesi
YEREL HABERLER Şahinbey'de başarılı öğrencilere tablet hediyesi
Gaziantep FK’da 2 futbolcunun test sonucu pozitif çıktı Gaziantep FK’da korona virüs şoku
YEREL HABERLER Gaziantep FK’da 2 futbolcunun test sonucu pozitif ...
Aniden bastıran yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı
YEREL HABERLER Aniden bastıran yağmur, vatandaşları hazırlıksız ...
Tarihi mahallede hırsızlık nedeniyle evler boşaltıldı
YEREL HABERLER Tarihi mahallede hırsızlık nedeniyle evler boşaltıldı
Otopark çıkışı sırtından vuruldu, hastanede öldü
YEREL HABERLER Otopark çıkışı sırtından vuruldu, hastanede öldü
Arkadaşının silahlı saldırısına uğrayan adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Arkadaşının silahlı saldırısına uğrayan adam hayatını ...
Fıstık hırsızları suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Fıstık hırsızları suçüstü yakalandı
Turistler geldi, esnaf sevindi Kısıtlamaların kalkmasıyla sevinen esnaf: “Canımıza can geldi”
YEREL HABERLER Turistler geldi, esnaf sevindi Kısıtlamaların ...
Gaziantep’teki çarşılarda yoğunluk azalmıyor Aşı bulundu maske unutuldu
YEREL HABERLER Gaziantep’teki çarşılarda yoğunluk azalmıyor Aşı ...
Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 8 yaralı
YEREL HABERLER İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 8 yaralı
Gaziantep'te güpegündüz kapkaç şoku Gündüz vakti kapkaç yapan şahsı vatandaşlar yakaladı Kapkaça uğrayan genç kız, bir süre telefonun kendisine ait olduğunu ispatlamaya çalıştı Korkudan göz yaşı döken genç kızı vatandaşlar sakinleştirdi
YEREL HABERLER Gaziantep'te güpegündüz kapkaç şoku Gündüz vakti ...
Genel cerrahi Uzmanı Demirbakan hasta kabulüne başladı
YEREL HABERLER Genel cerrahi Uzmanı Demirbakan hasta kabulüne ...
Kayan motosiklet otomobile arkadan çarptı Motosikletin otomobile arkadan çarpması güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Kayan motosiklet otomobile arkadan ...
İnşaat işçisi çatıda asılı kaldı Uzun süre çatı ile bina arasında asılı kalan ve düşmek üzere olan işçiyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER İnşaat işçisi çatıda asılı kaldı Uzun süre çatı ile ...
Pandemi kahramanlarına özel teşekkür
YEREL HABERLER Pandemi kahramanlarına özel teşekkür
İlk hasadı Başkan Tahmazoğlu yaptı
YEREL HABERLER İlk hasadı Başkan Tahmazoğlu yaptı
Milletvekili Şahin, Şehitkamil'deki yatırımları inceledi
YEREL HABERLER Milletvekili Şahin, Şehitkamil'deki yatırımları ...
Rumkale su sporları festivali için geri sayım başladı Dragon bot yarışmasında ilk üç takıma büyük ödül
YEREL HABERLER Rumkale su sporları festivali için geri sayım ...
Avrupa sahnesinde ay-yıldızlı 2 sporcu kulaç atacak
YEREL HABERLER Avrupa sahnesinde ay-yıldızlı 2 sporcu kulaç atacak
Dizde en çok ön çapraz bağ yaralanması oluyor SANKO Üniversitesi Hastanesi Fizyoterapisti Ateş: “Ön çapraz bağ, dizde en sık yaralanan bağdır”
YEREL HABERLER Dizde en çok ön çapraz bağ yaralanması oluyor SANKO ...
Telafi derslerinde en çok tercih edilen Çocuk Sanat Merkezi oldu
YEREL HABERLER Telafi derslerinde en çok tercih edilen Çocuk Sanat ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.