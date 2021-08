Gastroantep için geri sayım başladı Gazi Şehrin esnaflarına tanıtım ve istişare toplantısı düzenlendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroANTEP) için geri sayım sürerken Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kent esnafı ve odalarla GastroANTEP Tanıtım ve İstişare Toplantısı yaptı. Programda festivalin içeriği ve yapılması gerekenler belirlendi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) 116 şehir arasında gastronomi alanında Türkiye’yi temsil eden ilk şehir olan Gaziantep, dünyanın en önemli gastronomi merkezlerinden biri olma hedefiyle düzenlediği Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’nin (GastroANTEP) dördüncüsünü 1619 Eylül tarihleri arasında Festival Park’ta gerçekleştirecek. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep’i Geliştirme Vakfı (GAGEV) iş birliğinde düzenleyeceği GastroANTEP öncesi kent esnafı ve odalarla “GastroANTEP Tanıtım ve İstişare Toplantısı” Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Tiyatro Salonu’nda yapıldı. Toplantıda bu yıl düzenlenecek festivalin programı esnafa aktarılırken, yapılması ve dikkat edilmesi gerekenler konuşuldu. Toplantıda festivalin bu yıl diğerlerinden daha farklı bir öneme sahip olduğu vurgulanırken, esnafın geçirdiği zor günler sonrası hareketlenerek ekonomik anlamda bir can simidi görevi göreceğinin altı çizildi.

Toplantıda GastroANTEP’in geçmişi ve geleceği hakkında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey tarafından yapılan sunumda, gastronominin GastroANTEP’e dönüş hikayesi anlatıldı. Her yıl üzerine koyarak ilerleyen bir festival için bu sene yapılması gerekenler aktarılırken, strateji, rekabet etme gücü, Gaziantep’in metropolitan alanı, üretim, ihracat, tarih ve kültür, yemek kültürü, ürüne dayalı ülkeler, Gaziantep geleneksel ürün haritası gibi konu başlıkları sunumda önce çıktı.

GASTROANTEP bu yıl konserleriyle Gazi Şehri coşturacak

Festival Park’ta kurulacak alanda bu yıl ki konserlerin programı da belirlendi. GastroANTEP heyecanını yukarıya taşıyacak konserlerde Türk rock şarkıcısı ve hayırsever Haluk Levent, seslendirdiği şarkılarla beğeni toplayan Zeynep Bastık, sergilediği performanslarla taktir alan rock grubu Kolpa, ve Türk Halk Müziği Sanatçısı Sevcan Orhan yer alacak.

Festival programı ve etkinlikler belirlendi

Bu senede de diğer senelerde olduğu gibi GastoAntep’in coşkusu Festival Korteji ve meşalesi ile Gaziantep’i gezerek başlayacak. Ayrıca İspanya, İtalya, Almanya, Slovenya, Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere 20 yabancı, 20 Türk, 40 şef workshoplar sergileyecek, panellerde bilgilerini paylaşacak. Öte yandan Türkiye’nin önemli restoran ve otel profesyonelleri, gıda firmaları, gastronomi yazarları ile yapılacak söyleşilerde gastronomi sektörünün gelişimi, dönüşümü ve gelecekte geçeceği süreçler masaya yatırılacak.

Yeni tip Koronavirüs Salgını nedeniyle, gerçekleştirilecek festivalde, alan yönetimi daha ciddi çalışılarak kurallar hakkında yeni düzenlemeler yapıldı. Ayrıca süreç yönetimi hakkında paydaşlarla yeni planlamalar düzenlendi.

Yapılan sunum ve bilgilendirmenin sonunda katılımcıların soru ve görüşleri alındı. Toplantıya Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yanı sıra Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Küsbeoğlu, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, GAZİBEL Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Tural, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu, odalar ve şehir esnafı katıldı.

“Biz Avrupa’da ki gastronomi şehirleriyle yarışıyoruz”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada artık şehir milliyetçiliği yapılmayarak, komşularla yarışılmadığı aktararak, “Biz bölgesel kalkınmadan bahsediyoruz. Eğer beraber olursak bu daha fazla ekonomik güç, daha fazla ihracat, daha fazla turist demek. Bu bölgesel kalkınma ve destinasyon. Biz artık hiçbir komşumuzu rakip olarak görmüyor, birbirimizi tamamlamamız gerektiğine inanıyoruz. Dünya’da gastronomi şehirleri var. Biz Avrupa’da ki gastronomi şehirleriyle yarışıyoruz. Birbirimizi iyi anladığımız zaman hedefimi gerçekleştirmiş olacağız. Bu ekonomik kalkınma, ihracat. Bu bir istihdam oluşturuyor. Aynı zamanda şehri buna hazırlamak gerekiyor. Nasıl güçlü tarafımız varsa, topraktan, güneşten, tarihten gelen diyorsak, uluslararası hedefe giderken bizim zayıf taraflarımız da var. Bu sorunları hep beraber çözmeliyiz, herkesin sorunu. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği veriyoruz. Bu yüzden sizden isteğimiz başlıklarla ilgili ben ne yapabilirim diye bakmanız” dedi.

“Büyük hedeflerimiz için şehri buna hazırlamamız gerek”

Pandemi sürecinin istisnasız her sektörü etkilediğini vurgulayan Başkan Şahin, “Biz ama kapanamayız, sağa sola takılamayız. Bizim büyük hedeflerimiz için şehri buna hazırlamamız gerek. Sizlere gelen müşteriler bizim gönüllü elçilerimiz. Fiziki hazırlanmayı çalışmalıyız. Biz yukarı çıkarken çıktığımız yerlerde kalmamız gerekiyor. Herkes kendi alanında ne yapılması gerektiğini yapıp bu işi başarmamız lazım. Yakaladığımız başarıları sürdürülebilir kılmalı, uluslararası gündeme taşımamız lazım. Bütüncül bakışı hep birlikte seferberlikle götürmemiz gerekiyor. ‘Gaziantep Modeli’ tam bu. Birlikte iş yapmak bizim güçlü tarafımız. Eylem ve söylem birliği oluşturuyoruz. Bizim hala yüzde yüz arttıracağımız bir potansiyelimiz var” ifadelerini kullandı.

“Ben bu toprakların gücüne güveniyorum”

Yapılan toplantı ile sürekliliği devam ettirmemiz için gerek olduğunun altını çizerek, “Lezzet ekosistemi için tohum, toprak, güneş bizde. Biz korumamız, kıymetini bilmemiz gerek. Bu ürünler için ata tohumuna dönüyor artık tohumları kendimiz üretiyoruz. Artık insana dokunan sosyal ve kültürel belediyecilik yükselen bir değer. Hepimiz bir mirasın taşıyıcılarıyız. Bu gelen ‘Büyük hazineyi geleceğe nasıl taşıyacağız’ bunu konuşmamız gerek. Ben bu toprakların gücüne güveniyorum. Geçen sefer yaşanan sıkıntılar için çalışmalar yapıldı. İyi tasarım ve çalışma kazandıracak. Bir müşteri, turist geldiğinde beğenmeli. Bunların hepsini planladığımızda işi kolaylaştırmamız lazım” diye konuştu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise Gazi şehrin çalışma ahlakının yüzyıllardır gelen bir geleneğin ürünü olduğuna değinerek, bu ahlakın, esnafın desteği ile üretici şehirler ağına girilmesini sağladığını, Gaziantep ismi ve markası ne kadar yukarıya çıkarılırsa herkesin kazanacağını söyledi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, başarının en büyük sırrının insanın yapacakları ve yapamayacaklarını görmesi, artı ve eksilerini bilmesi olduğunu söyledi, artıları çok iyi takip edip, ama eksilerinizi unutulmaması gerektiğini tavsiye etti.

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu ise beraber çalışıldığını, birçok konuda kurallara uyulmasını istedi.

Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Küsbeoğlu , festivalin büyük bir fırsat olduğunu aktararak, daha öncesinde yapılan hataların da önüne geçilmesi gerektiğini hatırlattı.

GAZİBEL Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Tural, esnafla festivallerle ilgili sürekli görüşüldüğünü iyi bir festival olacağını ve misafirlerin iyi ağırlayacağı konusunda inancının tam olduğunu söyledi.

