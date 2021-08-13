İslahiye´de 58 evde 222 kişi karantinaya alındı

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Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs vakası tespit edilen 24 mahallede 222 kişinin yaşadığı 58 ev karantinaya alındı.

İslahiye ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde 51 kişinin, belirti göstermeleri üzerine yapılan Covid-19 testleri pozitif çıktı. Filyasyon ekipleri, tedavilerine başlanan bu kişilerin temaslı olduğu 171 kişiye ulaştı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 24 mahallede 58 evde yaşayan 222 kişi, 14 gün süreyle karantinaya alındı. Karantinaya alınan evlerin çevresi belediye ekiplerince dezenfekte edilirken, jandarma ve polis ekipleri de adreslere giriş ve çıkışları yasakladı.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2021-08-13 15:17:19



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