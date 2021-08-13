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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Covid teşhisi konulan hasta yeniden sağlığına kavuştu

İHA

Covid teşhisi konulan hasta yeniden sağlığına kavuştu

Ateş, nefes darlığı ve solunum sıkıntısı gibi şikayetleri ile başvurduğu Medical Park Gaziantep Hastanesi’nda korona virüs teşhişi konulan 58 yaşındaki Sabri Çiftçi, ağır geçen hastalık sürecinde uygulanan başarılı tedavi ile yeniden sağlığına kavuştu.
Hasta Sabri Çiftçi ateş, nefes darlığı ve solunum sıkıntısı gibi şikayetlerle Medical Park Gaziantep Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan tahlil ve tetkikler sonucunda değerleri yüksek olan Sabri Çiftçi’ye Covid19’a bağlı Akciğer yetmezliği teşhisi konularak Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. M. Said Aydoğan tarafından yoğun bakıma yatışı gerçekleştirildi. Sabri Çiftçi, 10 gün süren yoğun bakım tedavisi sürecinde, ilaç tedavisi, yüksek akımlı oksijen tedavisi ve solunum fizyoterapisi sonrası sağlığına kavuştu. Tedavi sonrası enfeksiyon değerleri normale dönen Çiftçi, yoğun bakımdan çıkarılarak servise yatışı gerçekleştirildi.
Medical Park Yoğun Bakım Ünitesi ve Sabri Çiftçi hakkında açıklamada bulunan Prof. Dr. M. Said Aydoğan, “Medical Park Gaziantep Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesi uzman ve nitelikli kadrosuyla hastalarımıza hizmet vermektedir. Hastanemizin yoğun bakım ünitesi ile ameliyathane kısmında yer alan hekimlerimiz branşlarına göre hizmet vermektedir. Başka bir ifade ile ameliyathanelerimizde yer alan hekimlerimiz anestezi ve reanimasyon branşlarındaki uzman hekimlerden oluşmaktadır. Yoğun bakım ünitemizde de yan dal ihtisasım Yoğun bakım branşı olduğu için ben ve uzman ekip arkadaşlarım hastalarımıza 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir. Yoğun bakım ünitemizde hastalarımız için her detay düşünüldü. Örneğin yatak yarasını önleyen ve hasta konforunu maksimize eden yataklarımız mevcuttur. Hastalarımızla fizyoterapistlerimiz, psikologlarımız ve diyetisyenlerimiz her gün özel olarak ilgilendiği gibi, kişiye özel menüler ve egzersizler sunmaktadırlar. Sabri Bey de Covid yoğun bakım ünitemizde tedavi aldı. Hastamızın ilk geldiğinde yüksek ateş, öksürük, göğüs ağrısı, eklem ağrıları mevcuttu. Tahlil ve tetkikler neticesinde hastamızın akciğerinde covid19 tutulumunun fazla olduğunu gördük. Enfeksiyon değerleri yüksek olan hastamız tedavilerimize yanıt verdi. Şu an ise sağlıklı bir şekilde hastamızı taburcu ettik’’ dedi.
Sağlığına tekrardan kavuşan Sabri Çiftçi ise, “Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Said hocamız gerçekten çok başarılı biri. Ben ilk geldiğimde yaşayacağımdan ümit neredeyse kesilmişti. Medical Park Gaziantep Hastanesi’nin çalışanları ve hocam beni hayata döndürdü. Herkesten Allah razı olsun’’ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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