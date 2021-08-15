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Şahin ile Fadıloğlu, kırsal mahalleleri ziyaret etti 14 mahalle muhtarı ve mahalle sakinlerinin sorunlarını dinlediler

İHA

Şahin ile Fadıloğlu, kırsal mahalleleri ziyaret etti 14 mahalle muhtarı ve mahalle sakinlerinin sorunlarını dinlediler

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdari Amiri ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Latif Karadağ ve AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, düzenledikleri mahalle toplantılarında mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Heyet, muhtarlar ve mahalle sakinlerinin istek ve sıkıntılarını dinledi.
AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanlığınca düzenlenen mahalle toplantıları kapsamında Bağbaşı Mahallesi’nde düzenlenen toplantıya; TBMM İdari Amiri ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Latif Karadağ, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Özatıcı, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, 14 mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri katıldı.
“Gaziantep'te çok şeyler başardık”
Muhtarlar ve mahalle sakinlerine hitaben konuşan TBMM İdari Amiri ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, “Bugün Milletvekili, , Şehitkamil Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanlığı, Kadın Kolları, bütün teşkilatlarıyla birlikte karşınızdayız. Vatandaşıyla yüz yüze olabilmek, vatandaşıyla göz göze olabilmek, vatandaşıyla yürek yüreğe olabilmek her siyasetçinin işi değildir. Bunu biz AK Parti iktidarı, Recep Tayyip Erdoğan siyasetiyle başardık. Elhamdülillah o kadar çok hizmetler yapılmış ki bugün yüzümüzün akıyla başımız dik bir şekilde karşınızdayız. Bunu, eğer bir şeyleri başarabilmişsek yapabiliriz. Gaziantep'te çok şeyler başardık. AK Parti iktidarıyla birlikte köylerimiz sanki şehrin merkezi gibi oldu. Bugün bütün köylerimizin yolları kilitli parke taşlarıyla döşenmiş. asfaltları yapılmış. Suyu, elektriği artık problem değil. Sosyal tesisleri, taziye evleri, arazi yolları yapılmış” şeklinde konuştu.
“Siz muhtarlarımız mahallelerimizde bizlerin gözü kulağısınız”
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
“Başta Adalet Bakanımız olmak üzere tüm Milletvekillerimizin vermiş olduğu desteklerle bizim derdimiz sizin meselelerinize çözüm üretmek. Allah’a şükür hizmetlerimiz ile devamlı yanınızdayız. Bugün de sizlerle yüz yüze görüşmek istedik. Sağ olsun AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanımız, bu tür ziyaretleri bölge bölge devam ettiriyor. Bugün de sizlerle birlikteyiz. Siz muhtarlarımız, mahallelerimizde bizlerin gözü kulağısınız. Bizim burada her mahalleden oluşabilecek talepler neyse çözüm üretmek adına tüm ekip arkadaşlarımızla yanınızdayız.”
“Büyükşehir Belediyesi olarak hemşerilerimizin her zaman emrindeyiz”
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Latif Karadağ, “Köylerimiz, bizler için çok önemli. Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak hemşerilerimizin her zaman emrindeyiz, hizmetindeyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak bu bölgede yaklaşık 100 kilometre yol yaptık. Yine GASKİ tarafından bu bölgemize yaklaşım 170 kilometre içme suyu altyapısı yapıldı. İçme suyuyla ilgili, kanalizasyonla ilgili, yollarla ilgili bugüne kadar çalışmalar yaptık ve yapmaya devam edeceğiz” dedi.
“Ellerinden gelen gayreti ortaya koyuyorlar”
AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, “Allah razı olsun belediyelerimiz, hizmet noktasında ellerinden gelen gayreti ortaya koyuyorlar. Ben özellikle bu konuda Rıdvan Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Rıdvan Başkanımız; mahallelerimizin kilit taşlarını, arazi yollarının yenileme çalışmalarını, eksik kalan taziye evleri ve sosyal tesislerin yapımını yeniden başlattı. Ayrıca ne zaman teşkilat olarak Başkanımızın yanına gidip mahallelerimizin sıkıntılarını arz etsek, hemen gerekeni yapıyor. Ben bundan dolayı huzurunuzda Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Yapılan konuşmaların ardından, heyet, muhtarlar ve mahalle sakinlerinin istek ve sıkıntılarını dinledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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