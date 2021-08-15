ÖTV matrah düzenlemesi ikinci el araba piyasasını etkilemedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ÖTV matrah düzenlemesi ikinci el araba piyasasını etkilemedi

İHA

Cumhurbaşkanı kararnamesiyle yayımlanan sıfır binek otomobillerdeki ÖTV matrah düzenlemesinin ardından sıfır otomobillerde düşüşler yaşanırken, bu düşüş ikinci el araçlara yansımadı.

ÖTV matrah düzenlemesi ikinci el araba piyasasını etkilemedi

Cumhurbaşkanı kararnamesiyle yayımlanan sıfır binek otomobillerdeki ÖTV matrah düzenlemesinin ardından sıfır otomobillerde düşüşler yaşanırken, bu düşüş ikinci el araçlara yansımadı.
Cumhurbaşkanlığı kararı ile sıfır binek otomobil ÖTV matrah düzenlemesi yapıldı. Kararın ardından araç almak isteyen vatandaşlar, Gaziantep’te ikinci el araç satışlarının yapıldığı galericiler sitesine akın etti. ÖTV matrah düzenlemesinin ikinci el araç fiyatlarında düşüşlerini etkilemediğini gören vatandaşlar umduğunu bulamadı. Vatandaşlar ikinci el araç fiyatlarında düşüşlerin çok az miktarda olduğunu söylerken, ilginin sıfır otomobillere artacağını ifade ettiler.

“ÖTV matrah düzenlemesi bir nebze etkisini göstermiş”
ÖTV matrah düzenlemesinin ardından ikinci el araç fiyatlarında 510 bin TL arasında düşüşlerin yaşandığını belirten Müslüm Özbilge, düzenlemenin sıfır otomobil almak isteyenlere fayda sağladığını ifade ederek, “İkinci el aradığım arabayı bulamıyorum. ÖTV indiriminin düşüşleri bir nebze de olsa etkisini göstermiş gibi oldu ama 5 ila 10 bin TL arasında düşüş var. Ancak ikinci el araba pazarlarının nabzı aynı seyrediyor. Şu anda satış yok. Herkes elindeki araçları tutmuş çünkü satamıyor. İnsanlar aldığı fiyatın düşüğüne satmak istemiyor. ÖTV indirimi sıfır araçları etkiledi ama ikinci el araçlarda insanlar araçları yüksek fiyattan aldığı için düşük fiyata satmak istemiyor. O yüzden de düşüş yok tam anlamıyla. İkinci el araç fiyatı ile sıfır model araç fiyatı arasında 2030 bin lira fark var. 20172018 model ikinci el bir araç 200 ila 250 bin TL arasında sıfır model araçlara baktığımız zaman 250300 bin TL arasında zaten. Sıfır model ile ikinci el araç arasında çok büyük bir fark yok. Durum böyle olunca ilgi bu sefer sıfır modellere artıyor” dedi.

“ÖTV matrah düzenlemesi ikinci el araç piyasasını etkilemedi”
ÖTV matrah düzenlemesiyle birlikte ikinci el araba fiyatlarının düşeceğini tahmin eden Ali Seymen, düzenlemenin fiyatları düşürmediğini söyleyerek, “ÖTV indirimi sayesinde ikinci el araba fiyatları düşer hesabı yapıyorduk ama öyle olmadı. Çünkü insanlar 70 bin TL’ye aldığı ikinci el bir arabayı ÖTV indirimi oldu diye 60 bin TL’ye düşürmüyor. ÖTV indiriminden 201720182019 ve 2020 model arabalar etkilendi. ÖTV indirimi ikinci el piyasasını etkilemedi. Hiç kimse ÖTV indirimi oldu diye ikinci el araba fiyatını düşürmüyor” ifadelerini kullandı.

“Fiyatlar düşer diye geldik ancak fiyatlar tam tersine daha çok yükselmiş”
İkinci el araç alabilmek için sık sık Gaziantep oto galericiler sitesine geldiğini dile getiren Orhan Eroğlu, fiyatların daha da arttığını aktararak, “İkinci el araba piyasası şu an çok bozuk durumda. Biz ÖTV indiriminden dolayı fiyatlar düşer diye geldik ancak baktık fiyatlar tam tersine daha çok yükselmiş. İkinci el araba pazarına sık sık geliyoruz ancak 2 hafta önce geldiğimizde baktığımız araba fiyatlarının üzerine nereden baksak 10 bin TL daha koymuşlar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ayıntap Haberleri’nin yeni sayısı Karatarla Mitingi'ni anlattı 101 yıl önce düzenlenen miting, tekrar anlatıldı
YEREL HABERLER Ayıntap Haberleri’nin yeni sayısı Karatarla ...
Şahin ile Fadıloğlu, kırsal mahalleleri ziyaret etti 14 mahalle muhtarı ve mahalle sakinlerinin sorunlarını dinlediler
YEREL HABERLER Şahin ile Fadıloğlu, kırsal mahalleleri ziyaret ...
Doğal malzemelerden yapılan Ezo gelin bebekler yurt dışından ilgi görüyor
YEREL HABERLER Doğal malzemelerden yapılan Ezo gelin bebekler yurt ...
Eller tetikte fıstık nöbeti tutuyorlar
YEREL HABERLER Eller tetikte fıstık nöbeti tutuyorlar
Sosyal medyadan provokasyona gözaltı
YEREL HABERLER Sosyal medyadan provokasyona gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarından İnal'ın acı günü
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarından İnal'ın acı ...
Gaziantep'te yazlık sinema günleri
YEREL HABERLER Gaziantep'te yazlık sinema günleri
Gazi kentten sel mağdurlarına büyük destek
YEREL HABERLER Gazi kentten sel mağdurlarına büyük destek
İslahiye’de Delta varyantı paniği Kurban Bayramı'nın ardından vaka sayıları hızla artıyor
YEREL HABERLER İslahiye’de Delta varyantı paniği Kurban Bayramı'nın ...
Nesrin bebek sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Nesrin bebek sağlığına kavuştu
(ÖZEL) 200 liraya satılıyor, 50 yıl kullanılıyor Bakır mutfak ürünlerinin doğru kullanımın da dededen toruna kadar ömrü uzuyor
YEREL HABERLER (ÖZEL) 200 liraya satılıyor, 50 yıl ...
(ÖZEL) Yeşil altında hasat zamanı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Yeşil altında hasat zamanı
Mahmood Coffee İttifak Holding Konyaspor’un forma sponsoru oldu
YEREL HABERLER Mahmood Coffee İttifak Holding Konyaspor’un forma ...
Büyükşehir esnafa desteğini sürdürüyor Yangın Güvenliği İnceleme Raporu’nda yıl sonuna kadar yüzde 50 indirim
YEREL HABERLER Büyükşehir esnafa desteğini sürdürüyor Yangın ...
Covid teşhisi konulan hasta yeniden sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Covid teşhisi konulan hasta yeniden sağlığına kavuştu
TEKNOFEST’e en çok başvuru GAÜN’den
YEREL HABERLER TEKNOFEST’e en çok başvuru GAÜN’den
İslahiye´de 58 evde 222 kişi karantinaya alındı
YEREL HABERLER İslahiye´de 58 evde 222 kişi karantinaya alındı
Başkan Fadıloğlu’ndan ORET üyelerine ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Fadıloğlu’ndan ORET üyelerine ziyaret
Gastroantep için geri sayım başladı Gazi Şehrin esnaflarına tanıtım ve istişare toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Gastroantep için geri sayım başladı Gazi Şehrin ...
Türkiye’den 7 ayda 4 milyar 803 milyon 497 bin dolarlık hububat ihracatı Güneydoğulu ihracatçılar makarna, bitkisel yağlar ve buğday unu ihracatında rekor kırdı. Ülkemizin başı sağolsun, doğal dengeye daha çok dikkat etmek zorundayız
YEREL HABERLER Türkiye’den 7 ayda 4 milyar 803 milyon 497 bin ...
Şahinbey'de başarılı öğrencilere tablet hediyesi
YEREL HABERLER Şahinbey'de başarılı öğrencilere tablet hediyesi
Gaziantep FK’da 2 futbolcunun test sonucu pozitif çıktı Gaziantep FK’da korona virüs şoku
YEREL HABERLER Gaziantep FK’da 2 futbolcunun test sonucu pozitif ...
Aniden bastıran yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı
YEREL HABERLER Aniden bastıran yağmur, vatandaşları hazırlıksız ...
Tarihi mahallede hırsızlık nedeniyle evler boşaltıldı
YEREL HABERLER Tarihi mahallede hırsızlık nedeniyle evler boşaltıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.