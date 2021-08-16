Motosiklet kazası bir aileyi paramparça etti Çocuk öldü, anne baba yaralandı

Gaziantep'te kontrolden çıkan motosikletin savrularak bir bağ evinin kapısına çarptıktan sonra takla atması sonucu motosiklette bulunan anne baba yaralandı, çocukları ise hayatını kaybetti. Babanın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi kırsal Geneyik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Ali, Sevda ve çocukları Çınar Sever'in bulunduğu motosiklet, Kilis'ten Gaziantep'e seyir halindeyken kontrolden çıktı. Motosiklet önce savrularak yol kenarındaki bir bağ evinin bahçe kapısına çarptı, sonra da takla attı. Kazada anne, baba ve çocukları yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ihbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Çocuk öldü, baba yaşam savaşı veriyor

Hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki Çınar Sever, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, kolunda kırık olan anne Sevda ile vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve durumu ağır olan baba Ali Sever'in tedavileri ise sürüyor. Tedavisi devam eden baba Ali Sever'in durumunun kritik olduğu öğrenildi.



Cenaze amcaya teslim edildi

Hayatını kaybeden 6 yaşındaki Çınar'ın cansız bedeni ise Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere amcası ile diğer yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Gaziantep Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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