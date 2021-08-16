HKÜ, Teknofest’e en çok başvuru yapan vakıf üniversitesi oldu

TEKNOFEST 2021 Teknoloji Yarışmalarına öğrencilerinin yaptığı bin 400’ün üzerinde başvuruyla rekor kırarak dikkatleri üzerine çeken Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), TEKNOFEST tarafından açıklanan konsolide edilmiş verilere göre 235 proje ile 2021 yılında en çok başvuru yapan vakıf üniversitesi oldu.

2020 yılında Gaziantep’te düzenlenen TEKNOFEST yarışmalarına 43 proje ile katılan HKÜ öğrencileri, bu yıl takımlarını daha da güçlendirerek 5,5 kat artışla 235 proje başvurusu gerçekleştirdi. Bu başvuru sayılarıyla, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Türkiye’deki tüm vakıf üniversiteleri arasında birinci sırada yer aldı.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, bu başarı hikayesini yazan tüm öğrencilere, öğrenci topluluklarına, akademik ve idari personele teşekkür ederek, “HKÜ olarak ‘insanı’ göz ardı etmeksizin; inovasyonu, girişimciliği ve teknoloji geliştiriciliğini önceliyoruz. Bunu yaparken fakülte veya bölüm ayrımı yapmıyoruz. Bu herkesin sorumluluğudur diyoruz. Öğrencilerimizin ArGe kapasitelerini açığa çıkarabilmeleri için kuluçka merkezi, teknokent, teknoloji transfer ofisi ve benzeri gibi imkânlar sunuyoruz. TEKNOFEST sonuçları doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. 2021 yılında vakıf üniversiteleri arasında birinci, tüm üniversiteler (toplam 207 üniversite) arasında on ikinci sıradayız. Aslında sonuçlara orantısal olarak bakıldığında HKÜ’nün açık ara lider olduğunu da görmek mümkün. Toplam öğrenci sayısı 78 kat fazla olan üniversitelerle aynı sayıda proje üretebilmek başlı başına bir başarı hikayesidir. HKÜ’nün 7 bin öğrenci ile 235 proje başvurusu yapmış olması gurur verici. Her 30 öğrencimizden birisinin proje takımlarında yer aldığını görüyoruz ki, bu ortalama ile aslında listenin en üstünde olduğumuz rahatlıkla görülebilecektir. Hedefimiz, her öğrencimizin en az bir proje takımında yer almasını sağlayacak motivasyonu yakalamak ve elbette bunu başarabilmektir” diye konuştu.

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