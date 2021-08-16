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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AVM'de açılan çocuk kütüphanesi dünyaya örnek oluyor

İHA

AVM'de açılan çocuk kütüphanesi dünyaya örnek oluyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye’de ilk kez bir alışveriş merkezinde (AVM) çocuk kütüphanesi açıldı. SANKO Park AVM içerisinde açılan Mehmet Akif Ersoy Çocuk kütüphanesi, 12 bin kitabı ve uygulamalı özelliğiyle Türkiye ve dünyaya örnek oluyor.
Türkiye’nin ilk uygulamalı çocuk kütüphanesinin kuran Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bu alandaki ağını giderek genişletiyor. SANKO Park AVM iş birliğinde Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziantep Valiliğinin destekleriyle kurulan SANKO Park AVM Mehmet Akif Ersoy Çocuk Kütüphanesi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Çocuklara eğlenerek okuma alışkanlığı kazandıracak, nitelikli boş zamanlarını verimli hale getirecek çocuk kütüphanesi, uzman kütüphaneciler tarafından incelendi ve envantere dahil edilen kitaplar beğeniyle karşılandı. Böylelikle kütüphanede çocukların yaşlarına, psikolojik ve bilişsel durumlarına, duyusal, duygusal ve kişisel gelişimlerine uygun olarak seçilmiş 12 bin kitap daha kentin arşivinde yerini aldı. Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi olarak yine bir ilke imza attıklarını ifade ederek, “AVM’de ilk çocuk kütüphanemizi açtık. Türkiye’ye, bütün dünyaya örnek olduk” dedi.
Kütüphane açılışında Gaziantep Valisi Davut Gül ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yanı sıra SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Konukoğlu, Gaziantep AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ve Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım’ın yer aldığı protokol açılış sonrası, kütüphaneyi gezdi.
Müzik, drama, resim, mozaik, P4C (felsefe), masal atölyelerinin bulunduğu kütüphanede yarım saat aralıklarla masal anlatımı yapılacak. Öte yandan yazarçocuk buluşmaları, ebeveynçocuk günleri gerçekleştirilecek.

“Kütüphanemiz çocuklarımıza hayırlı uğurlu olsun”
Çocuk kütüphanesinin hayırlı olmasını dileyen SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Konukoğlu SANKO Park olarak bir ilke daha imza attıklarını dile getirerek, “Bugün, çocuk kütüphanesini açan ilk AVM olduk. İlkleri gerçekleştirme de olan başarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. SANKO Park AVM iş birliğinde Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziantep Valiliği’nin destekleriyle kurulan SANKO Park AVM Mehmet Akif Ersoy Çocuk Kütüphanesi’nin çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Okuma alışkanlığını kazandırmamız gerekiyor”
Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın AVM’lerde kütüphanelerin açılmasının iyi olacağını ifade etmesinin ardından harekete geçtiklerini belirterek, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye’de bir ilke imza atarak AVM’de kütüphanemizi açtık. Bu iş imkan ve fırsat meselesidir. Şehrimiz sanayi şehri, kültür şehri, gastronomi şehri oldu. Artık şehrimiz eğitim ve bilim şehri de olacak. O yüzden eğitim ve spor şehri imajını şehre kazandıran ve emeği geçen çok özel bir ailemiz var. Konukoğlu ailemize de çok teşekkür ediyoruz. İnşallah, bu ailelerimizin sayısı çoğalır. Gaziantep Modeli’ni yeni bir örneğiyle bir kez ortaya koyduk. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak artık, çocuk dostu bir kent olacağız diyoruz. Biz aile dostu ve insan dostu bir kent olacağız. Çocuklarımıza temelden okuma alışkanlığını kazandırmamız lazım. Daha doğarken biz, ‘hoş geldin minik hemşerim’ diyoruz. Daha anne karnındayken her anneye günde birer bardak süt veriyoruz. ‘Ben okuyorum Gaziantep okuyor’ kapsamında çocuk kütüphanelerimizi çoğaltmamız gerekiyor. Uygulamalı çocuk kütüphanesi sayılarının üzerine koymamız lazım. Bugün bütün Türkiye’ye, bütün dünyaya örnek olduk. Önder olmak, lider olmak Gaziantep’in torunlarına yakışır. Bizim medeniyetimiz ‘oku’ diyor. O yüzden buna göre hareket edeceğiz. Ama bir taraftan da okuduklarımızdan ders çıkararak iyi insan olacağız” ifadelerini kullandı.

“Yeni hedefimiz kütüphaneler şehri olmak”
Gaziantep’in hedeflerine başarıyla ulaştığını ifade eden Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep’in yeni hedefinin kütüphane şehri olmak olduğunu söyleyerek, “Güzel bir açılış için bir araya geldik. Büyükşehir Belediyesi ile SANKO Holding’in ortaklığında AVM’nin içerisinde çocuk kütüphanesi hizmete alındı. Bu açılış Türkiye’de bir ilk niteliği taşıyor. Gaziantep ilklerin şehri. Gaziantep birçok şeyin yanı sıra aynı zamanda müze şehri. 30’u aşkın müzeye ev sahipliği yapıyor. Kültür sanatta iddialı bir şehiriz. 4 tane üniversiteyi şehir olarak bünyemizde bulunduruyoruz. Sınıf başına düşen öğrenci miktarımıza da baktığımızda her gün daha iyiye gidiyor. Yeni hedefimiz kütüphaneler şehri olmak” diye konuştu.

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