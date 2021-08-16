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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayallerinin peşinde koşan gençlere Fadıloğlu desteği

İHA

Hayallerinin peşinde koşan gençlere Fadıloğlu desteği

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu’nda Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları ile Spor Bilimleri Fakülteleri Sınavı’na hazırlanan gençleri, çalışmalarını sürdürdükleri tesiste ziyaret ederek başarı temennisinde bulundu.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları Sınavı’na, Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu’nda uzman eğitmenler gözetiminde gerçekleştirdikleri uzun soluklu çalışmaların ardından katılacak olan genç kursiyerler, sınava günler kala tatlı bir heyecan yaşıyor. Geleceğin beden eğitimi öğretmeni, antrenör ve spor yöneticisi adaylarının Atatürk Kültür ve Spor Merkezi’nde gerçekleştirdikleri çalışmaya misafir olan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kursiyerlerle kısa süreli sohbetler gerçekleştirerek, hangi üniversitelerde sınavlara katılacakları hakkında bilgiler aldı. Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren spor tesislerinde gerçekleştirildikleri dayanıklılık, kuvvet, çabukluk, koordinasyon ve parkur çalışmalarıyla sınava hazırlanan genç kursiyerler, Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi başta olmak üzere çevre illerde gerçekleştirilecek özel yetenek sınavlarında ter dökecekler.
"En iyi imkanları sunmaya gayret ediyoruz"
Sınav dönemi öncesinde moral ziyaretinde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, meslek edindirme kursları ve özel yetenek sınavları hazırlık kurslarında sınavlara yönelik çalışmalar gerçekleştiren gençlere en iyi imkanları sunmaya gayret ettiklerini ifade etti. Başkan Fadıloğlu, yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:
“Özel Yetenek Sınavları Hazırlık Kursumuzun 1. döneminde Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları ile Spor Bilimleri Fakülteleri Sınavı’na hazırlanan gençlerimiz, büyük bir emek sarf ettiler. İnşallah hepsi gönüllerindeki üniversiteleri kazanır ve Türk sporuna uzun yıllar hizmet edecek şekilde akademik eğitimlerini tamamlarlar. Meslek edindirme kursları ve özel yetenek sınavları hazırlık kurslarımızda gençlerimize en iyi imkanları sunmaya gayret ediyoruz. Sadece spor alanında da değil eğitim, bilim, kültür ve sanat alanlarında faaliyette olan kurslarımızda da nitelikli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Sınavlara girecek tüm adaylarımıza yürekten başarılar diliyorum. Her şeyden daha önlemlisi topluma yararlı ve duyarlı bireylerin yetişmesinde büyük çaba sarf eden kıymetli velilerimize ve eğitmenlerimize teşekkür ediyorum.”

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