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Gaziantep'te, iptal edilen festivalin bütçesi afet bölgelerine gönderilecek

DHA

Gaziantep'te, iptal edilen festivalin bütçesi afet bölgelerine gönderilecek


Mustafa KANLI-Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP,(DHA)GAZİANTEP Valiliği tarafından, yaşanan doğal afetler nedeniyle İçişleri Bakanlığı koordinesinde başlatılan yardım kampanyasına destek olmak için yapılanlarla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin toplantıda, iptal edilen GASTROANTEP Festivali'ne harcanacak olan bütçeyi afet bölgelerine gönderme kararı aldıklarını söyledi.
Gaziantep Valiliği'nde yapılan doğal afetlerin yaşandığı bölgelere yapılacak olan yardım kampanyasının basın açıklamasına Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilçe belediye başkanları ve oda başkanları katıldı. Yapılan açıklamada bölgeye yapılacak olan yardımlarla ilgili bilgilendirme yapıldı.
'FESTİVALİN BÜTÇESİNİ AFET BÖLGELERİNE GÖNDERECEĞİZ'
İptal edilen GASTROANTEP Festivali'ne harcanacak olan bütçeyi afet bölgelerine gönderme kararı aldıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Bizler GASTROANTEP Festivali yaparak küçük esnafın güçlenmesi adına milyonlarca insanların buraya gelmesi ile şehir ekonomisini güçlendirmek adına çalışma yapıyorduk. Geldiğimiz bu noktada yaşanan sel felaketi ile birlikte GASTROANTEP'in iptal edilmesini ve GASTROANTEP'e harcanacak bütün nakit desteğinin sel ve yangın bölgesine gönderme kararı aldık. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak meclisimizden afet bölgesine destek olma kararını almıştık. Kapanma sürecinde ayakkabıcı, çiçekçi esnafımızın elinde kalan ürünleri alarak ihtiyaç sahiplerine göndermiştik. Şimdi de yine ayrı şekilde kendi esnafımızı koruyacak şekilde AFAD üzerinden taleplere göre çalışma yaparak destek vereceğiz."
'AYNİ VE NAKDİ YARDIMLAR BÖLGEYE ULAŞTIRILACAK'
Gaziantep Valisi Davut Gül, vatandaşlardan sık sık doğal afetlerin yaşandığı bölgelere yardım etme taleplerinin geldiğini söyledi. Gaziantep'ten yapılacak olan yardımların AFAD koordinasyonunda bölgelere ulaştırılacağını belirten Vali Gül şunları söyledi:
"Bugün GAGEV'de toplantımızı yaptık. Malum son 40 gündür ülkemizin birçok bölgesinde çeşitli afetlerle karşı karşıyayız. Öncelikle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılara da acil şifalar diliyorum. Özellikle Karadeniz bölgesinde, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da selden dolayı olağanüstü hasarlar meydana geldi. AFAD'ın son olarak verdiği rakamlara göre, 7 bin kişi alanda çalışıyor, binden fazla iş makinası var. Her alanda 20'nin üzerinde helikopter var. Askeriyle, AFAD'ıyla ve yerel yönetimleriyle bu mücadele yapılıyor. Fakat vatandaşlarımızdan da sık sık bu bölgedeki alanlara yardım yapmayla ilgili talepler geliyor. Bununla alakalı Sayın Cumhurbaşkanımızın kararı ile AFAD yetkili ilan edilerek yardım yapmak isteyenlere yardımlar ulaştırılacak. Gaziantep'te de ayni ve nakdi yardım yapmak isteyenlerle ilgili sizlerin aracılığı ile bir duyuru yapmak istiyoruz. Nakde yardım yapmak isteyenler AFAD'ın yayınlanan hesaplarına ve SMS olarak 1866'ya SEL yazarak 10 TL katkıda bulunabilirler. Ayrıca biz sanayi kentiyiz. Burada üretilen çok sayıda ürünlerimiz var. Sanayicilerimiz, ayni yardımları da AFAD il müdürlüğümüz alacak hangi ilde ihtiyaç varsa o bölgeye gönderecek. Burada bize belediye ve yerel yönetimlerimizin çok önemli katkıları var. Allah bir daha böyle bir afet yaşatmasın."
 DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI, Ahmet KILIÇ
2021-08-16 16:09:36

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