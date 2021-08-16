Gaziantep’ten afet bölgelerine büyük destek Gaziantepliler, afetlere karşı kenetlendi

Gaziantep’ten afet bölgeleri için destek kampanyası başlatıldı. Nakdi ve ayni yardımı öngören kampanyaya, yerel yönetimlerden sivil toplum kuruluşlarına kadar birçok kuruluş büyük destek veriyor.

Gaziantep Valiliğince il genelinde afet bölgelerine destek amacıyla başlatılan yardım kampanyasına belediyeler, sanayi odaları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Yardım kampanyası için kenetlenen kentin ileri gelenleri, Gaziantep Valiliğinde basın toplantısı düzenledi.

Afette hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyen Gaziantep Valisi Davut Gül, “Bugün Gaziantep Geliştirme Vakfında toplantımızı yaptık. Vatandaşlarımızdan da sık sık bu bölgedeki alanlara yardım yapılma yönünde talepler geliyor. Bununla ilgili Cumhurbaşkanımızın yayınladığı resmi gazetede karar vardı. AFAD yetkili ilan edildi. AFAD yardım yapmak isteyenler AFAD’ın koordinesinde bunları yapabilecek. Gaziantep'te de ayni ve nakdi yardım yapmak isteyenlerle ilgili duyuru yapmak istiyoruz. Nakdi yardım yapmak isteyenler AFAD’ın yayınlanan hesaplarına yardım yapabilecekler. Yine SMS olarak 1866’ya SEL yazarak YANGIN yazarak SMS ile 10’lar lira katkıda bulunabilecekler. Ayrıca biz Sanayi kentiyiz. Sanayide de çok sayıda üretilen ürünlerimiz var. Sanayicimizden, hayırseverimizden ayni yardımları AFAD İl Müdürlüğümüz alacak. Bunları da hangi ilde ihtiyaç varsa o ildeki AFAD’a gönderecek. Burada odalarımızın, yerel yönetimlerimizin, Büyükşehir Belediyemizin, ilçe belediyelerimizin çok önemli katkıları var. Allah bir daha böyle bir afet yaşatmasın” dedi.

Sel ve yangın bölgesine nakdi desteklerin devam edeceğini belirten Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Gastroantep ile birlikte şehir ekonomisini güçlendirme anlayışıyla yaptığımız bir çalışma vardı. Bugün gelinen noktada hem son yaşanan sel felaketi ile birlikte Gastroantep’in iptal edilmesini Gastroantebe harcanak olan bütün nakdi desteğin sel bölgesine, yangın bölgesine gönderilmesi kararını aldık” ifadelerini kullandı.

Sel bölgesine yardım ve ekip gönderdiklerini belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Sel felaketinden dolayı oradan gelen talep doğrultusunda 3 gün önce 2 tır su gönderdik. Yine iş makinası talebi geldi. 2 tane kamyonumuzu ve ŞAHKUT ekibimizi oraya gönderdik. Cumhurbaşkanımızın nakit yardım genelgesinden sonra bugün itibariyle Şahinbey Belediyesi olarak 10 milyon TL gönderdik” diye konuştu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, belediye olarak meclis toplantısında alınacak kararla yapılacak nakdi yardımın meblağsını belirleyeceklerini, ve ayni yardımları ise Gıda Bankası ile devam ettiklerini kaydetti.

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve bazı esnaf kuruluşları, kampanyayı desteklediğini açıklayarak, üzerine düşen görevi yerine getirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Basın açıklamasına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek, Gaziantep Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ömer Küsbeoğlu katıldı.

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