Türk mühendisler Amerika ve Japonya’ya akıllı saat ihraç ediyor Çocuklara kodlamayı öğreten akıllı saat ürettiler, 45 ülkeye ihraç ediyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk mühendisler Amerika ve Japonya’ya akıllı saat ihraç ediyor Çocuklara kodlamayı öğreten akıllı saat ürettiler, 45 ülkeye ihraç ediyorlar

İHA

Türk mühendisler Amerika ve Japonya’ya akıllı saat ihraç ediyor Çocuklara kodlamayı öğreten akıllı saat ürettiler, 45 ülkeye ihraç ediyorlar

Gaziantep’te iki mühendisin ürettiği Watch X adlı akıllı saatlere başta Japonya ve Amerika olmak üzere 45 ülkeden talep yağıyor.
Mühendisler Mustafa Tülü ve Enes Çaldır, çalıştıkları işten ayrılarak akıllı saat üretmek için firma kurdu. 'Watch X' adlı akıllı saati tasarlayan mühendisler, dünyanın dört bir yanına ihracat yapmaya başladı. Akıllı saat, gelişmiş programı sayesinde kişi hem kodlamayı öğreniyor hem de kendisi istediği gibi saatini tasarlayabiliyor. 45 ülkeye satış yaptıklarını ifade eden Watch X kurucu ortağı mühendis Mustafa Tülü, İtalya ve Japonya’da kodlama eğitiminde geliştirdikleri akıllı saat Watch X’in kullanılacağını belirtti.

“Sıfırdan kodlamayı öğreniyorlar”
Geliştirdikleri akıllı saat sayesinde kullanıcıların kodlamayı öğrendiğini söyleyen Watch X tasarımcısı Mustafa Tülü, "Watch X, 9 yaş üstü çocuklara kodlamayı öğreten bir akıllı saattir. Ürünümüz kutu içerisinden demonte şeklinde çıkıyor. Kullanıcılar içerisindeki kitapçıkta gösterilen basit adımlarla saati birleştiriyorlar ve birleştirirken bir akıllı saatte ne gibi elektronik bileşenler oluşturur bunu öğreniyorlar. Daha sonra saati kendimizin geliştirdiği programla blokları sürükleyip kodluyorlar. Bu sayede kendi yazılımlarını geliştirmiş oluyorlar. Kullanıcılarımız geliştirmiş olduğumuz online eğitim platformu sayesinde hiç kodlama bilgisi sahibi olmasalar bile online eğitim platformlarımıza kayıt olarak sıfırdan kodlamayı öğreniyorlar. İlk etapta saatimizin ışığını açıp kapatmayı öğreniyorlar. İlerleyen örneklerde de kendi saat yazılımlarında da ışığı açıp kapatmayı saatin şarjı bittiğinde yada şarj oluyorken kullanabiliyorlar” dedi.

“Çocukların elektroniğe dokunmalarını sağlıyor”
Tülü, Watch X akıllı saatin çocukların elektroniğe dokunmalarını sağladığını ifade ederek, “Watch X kodlamayı öğreten bir akıllı saattir. Birleştirdikten sonra kodlamayı öğrenmesi için kola takılıyor. Artık günümüzde teknolojik cihazlar tamamen kapalı kutular halindedir. Bu da çocukların elektriği hiç görmeden büyümelerine sebep oluyor. Bu da ileride bu çocukların tamamen teknolojiyi tüketen tüketici bir birey olarak yetişmesine sebep oluyor. Watch X saat bu noktada çocuklara elektroniğe dokunmalarını kodlamayı öğrenmelerini ve teknolojiği sadece tüketmeleri değil, teknoloji ile birlikte yeni teknolojiler geliştirmelerine imkan sağlıyor” şeklinde konuştu.

“45 ülkeye saatimiz satıyoruz”
Şu ana kadar 45 ülkeye ihraç yaptıklarını belirten Tülü, “Şu ana kadar Amerika, Japonya, Çin başta olmak üzere 45 farklı ülkeye saatimizin satışını gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıl İtalya ile bir satış anlaşması gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

“Kodlama eğitiminde İtalya ve Japonya’da Watch X kullanılacak”
Kodlama eğitiminde İtalya ve Japonya’da Watch X’in kullanılacağını belirten Tülü, “İtalya’da okullarda kodlama eğitimi için Watch X kullanılacak. Öte yandan Japonya’da da bir anlaşmamız gerçekleşti. Orada da kodlama eğitiminde saatimiz kullanılacak. Projemiz Tubitak tarafından destekleniyor. Yeni versiyonumuzu geliştirmek için yaptığımız başvuru TUBİTAK tarafından kabul edildi. Bizi destekleyen herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

“Cern Araştırma Laboratuvarından da satın aldılar”
Watch X’i Cern Araştırma Laboratuvarından satın alındığının altını çizen Tülü, “Watch X’in satışını şu an Amazon üzerinden satışını yapıyoruz. Yakın zamanda Türkiye’de de oldukça bilinen Cern araştırma laboratuvarından da satın aldılar. Orada bilimsel araştırmalarda yer alacak. Bu noktada Watch X’in tüm dünyada ilgi görmesinden çok mutluyuz” ifadelerine yer verdi.

“2017 yılında başladık”
Watch X tasarımcısı ve ortağı Enes Çaldır ise, “Watch X projesine başlarken projenin başarılı olacağını tahmin ediyorduk. Projeye 2017 yılında başladık. 2017 yılında ortağımla beraber çalıştığımız firmadan ayrılarak Watch X projesini tam zamanlı olarak başlama kararı aldık” şeklinde konuştu.

“Hedefimiz Amazonda satışı yapılan çocuk akıllı saatinde birinci olmak”
Hedeflerine değinen Çaldır, “Hedefimiz Amazon'da satışı yapılan çocuk akıllı saatinde birinci sıraya oturmak istiyoruz. İleride 9 yaş üstü bütün çocukların Watch X ile birlikte kodlamayı öğrenmelerini istiyoruz. Kullanıcılarımız kutu içerisinden çıkan parçaları birleştirerek bir akıllı saat içerisindeki parçaların ne olduğunu öğreniyorlar. Örneğin, batarya, elektronik devre kartı, fiziksel kasası nasıl olur bunları öğreniyorlar. Daha sonra bu saati birleştirerek bilgisayarlarına bağladıklarında saatin yazılımlarını da kendileri geliştiriyorlar. Watch X’i diğer akıllı saatlerden ayıran özelliği kendi saatinizi kendiniz yapmanız ve içindeki yazılımı kendiniz yazmanızdır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Medıcal Park Gaziantep akademisyen kadrosunu güçlendiriyor
YEREL HABERLER Medıcal Park Gaziantep akademisyen kadrosunu ...
Gaziantep’ten afet bölgelerine büyük destek Gaziantepliler, afetlere karşı kenetlendi
YEREL HABERLER Gaziantep’ten afet bölgelerine büyük ...
Gaziantep'te, iptal edilen festivalin bütçesi afet bölgelerine gönderilecek
YEREL HABERLER Gaziantep'te, iptal edilen festivalin bütçesi afet ...
GASTROANTEP iptal edildi GASTROANTEP 2021 için ayrılan bütçe afet bölgelerine aktarılacak
YEREL HABERLER GASTROANTEP iptal edildi GASTROANTEP 2021 için ...
MHP'den Gastroantep Festivali’nin iptal edilmesine destek MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan: "Gazi şehir yakışanı her zaman yapar"
YEREL HABERLER MHP'den Gastroantep Festivali’nin iptal edilmesine ...
Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı TIR şoförü öldü
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı TIR ...
Hayallerinin peşinde koşan gençlere Fadıloğlu desteği
YEREL HABERLER Hayallerinin peşinde koşan gençlere Fadıloğlu desteği
AVM'de açılan çocuk kütüphanesi dünyaya örnek oluyor
YEREL HABERLER AVM'de açılan çocuk kütüphanesi dünyaya örnek oluyor
Doğu Anadolu’yu bekleyen tehlike Gaziantep Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Osman Hansu: “Türkoğlu’ndaki ana kırıkta 700 yıldan fazladır 7 ve üzerinde bir deprem olmadı, dolayısıyla bu 5 ay sonrada olabilir, 5 yıl sonrada olabilir ama olacak, maalesef ki olacak”
YEREL HABERLER Doğu Anadolu’yu bekleyen tehlike Gaziantep ...
Fıstıkta ‘Kavlatma’ mesaisi başladı
YEREL HABERLER Fıstıkta ‘Kavlatma’ mesaisi başladı
Motosiklet kazasında Reşit Çınar öldü, anne ve babası ağır yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet kazasında Reşit Çınar öldü, anne ve babası ...
HKÜ, Teknofest’e en çok başvuru yapan vakıf üniversitesi oldu
YEREL HABERLER HKÜ, Teknofest’e en çok başvuru yapan vakıf ...
Aracını park eden tır şoförüne otomobil çarptı: 1 ölü
YEREL HABERLER Aracını park eden tır şoförüne otomobil çarptı: 1 ölü
İspirdoğan’dan şiir kitabı
YEREL HABERLER İspirdoğan’dan şiir kitabı
Motosiklet kazası bir aileyi paramparça etti Çocuk öldü, anne baba yaralandı
YEREL HABERLER Motosiklet kazası bir aileyi paramparça etti Çocuk ...
Mesane tümöründen başarılı operasyonla kurtuldu
YEREL HABERLER Mesane tümöründen başarılı operasyonla kurtuldu
Sosyal medyadan provokasyon yapan şahıs tutuklama
YEREL HABERLER Sosyal medyadan provokasyon yapan şahıs tutuklama
ÖTV matrah düzenlemesi ikinci el araba piyasasını etkilemedi
YEREL HABERLER ÖTV matrah düzenlemesi ikinci el araba piyasasını ...
Ayıntap Haberleri’nin yeni sayısı Karatarla Mitingi'ni anlattı 101 yıl önce düzenlenen miting, tekrar anlatıldı
YEREL HABERLER Ayıntap Haberleri’nin yeni sayısı Karatarla ...
Şahin ile Fadıloğlu, kırsal mahalleleri ziyaret etti 14 mahalle muhtarı ve mahalle sakinlerinin sorunlarını dinlediler
YEREL HABERLER Şahin ile Fadıloğlu, kırsal mahalleleri ziyaret ...
Doğal malzemelerden yapılan Ezo gelin bebekler yurt dışından ilgi görüyor
YEREL HABERLER Doğal malzemelerden yapılan Ezo gelin bebekler yurt ...
Eller tetikte fıstık nöbeti tutuyorlar
YEREL HABERLER Eller tetikte fıstık nöbeti tutuyorlar

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.