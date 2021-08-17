Türk mühendisler Amerika ve Japonya’ya akıllı saat ihraç ediyor Çocuklara kodlamayı öğreten akıllı saat ürettiler, 45 ülkeye ihraç ediyorlar

Gaziantep’te iki mühendisin ürettiği Watch X adlı akıllı saatlere başta Japonya ve Amerika olmak üzere 45 ülkeden talep yağıyor.

Mühendisler Mustafa Tülü ve Enes Çaldır, çalıştıkları işten ayrılarak akıllı saat üretmek için firma kurdu. 'Watch X' adlı akıllı saati tasarlayan mühendisler, dünyanın dört bir yanına ihracat yapmaya başladı. Akıllı saat, gelişmiş programı sayesinde kişi hem kodlamayı öğreniyor hem de kendisi istediği gibi saatini tasarlayabiliyor. 45 ülkeye satış yaptıklarını ifade eden Watch X kurucu ortağı mühendis Mustafa Tülü, İtalya ve Japonya’da kodlama eğitiminde geliştirdikleri akıllı saat Watch X’in kullanılacağını belirtti.



“Sıfırdan kodlamayı öğreniyorlar”

Geliştirdikleri akıllı saat sayesinde kullanıcıların kodlamayı öğrendiğini söyleyen Watch X tasarımcısı Mustafa Tülü, "Watch X, 9 yaş üstü çocuklara kodlamayı öğreten bir akıllı saattir. Ürünümüz kutu içerisinden demonte şeklinde çıkıyor. Kullanıcılar içerisindeki kitapçıkta gösterilen basit adımlarla saati birleştiriyorlar ve birleştirirken bir akıllı saatte ne gibi elektronik bileşenler oluşturur bunu öğreniyorlar. Daha sonra saati kendimizin geliştirdiği programla blokları sürükleyip kodluyorlar. Bu sayede kendi yazılımlarını geliştirmiş oluyorlar. Kullanıcılarımız geliştirmiş olduğumuz online eğitim platformu sayesinde hiç kodlama bilgisi sahibi olmasalar bile online eğitim platformlarımıza kayıt olarak sıfırdan kodlamayı öğreniyorlar. İlk etapta saatimizin ışığını açıp kapatmayı öğreniyorlar. İlerleyen örneklerde de kendi saat yazılımlarında da ışığı açıp kapatmayı saatin şarjı bittiğinde yada şarj oluyorken kullanabiliyorlar” dedi.



“Çocukların elektroniğe dokunmalarını sağlıyor”

Tülü, Watch X akıllı saatin çocukların elektroniğe dokunmalarını sağladığını ifade ederek, “Watch X kodlamayı öğreten bir akıllı saattir. Birleştirdikten sonra kodlamayı öğrenmesi için kola takılıyor. Artık günümüzde teknolojik cihazlar tamamen kapalı kutular halindedir. Bu da çocukların elektriği hiç görmeden büyümelerine sebep oluyor. Bu da ileride bu çocukların tamamen teknolojiyi tüketen tüketici bir birey olarak yetişmesine sebep oluyor. Watch X saat bu noktada çocuklara elektroniğe dokunmalarını kodlamayı öğrenmelerini ve teknolojiği sadece tüketmeleri değil, teknoloji ile birlikte yeni teknolojiler geliştirmelerine imkan sağlıyor” şeklinde konuştu.



“45 ülkeye saatimiz satıyoruz”

Şu ana kadar 45 ülkeye ihraç yaptıklarını belirten Tülü, “Şu ana kadar Amerika, Japonya, Çin başta olmak üzere 45 farklı ülkeye saatimizin satışını gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıl İtalya ile bir satış anlaşması gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.



“Kodlama eğitiminde İtalya ve Japonya’da Watch X kullanılacak”

Kodlama eğitiminde İtalya ve Japonya’da Watch X’in kullanılacağını belirten Tülü, “İtalya’da okullarda kodlama eğitimi için Watch X kullanılacak. Öte yandan Japonya’da da bir anlaşmamız gerçekleşti. Orada da kodlama eğitiminde saatimiz kullanılacak. Projemiz Tubitak tarafından destekleniyor. Yeni versiyonumuzu geliştirmek için yaptığımız başvuru TUBİTAK tarafından kabul edildi. Bizi destekleyen herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.



“Cern Araştırma Laboratuvarından da satın aldılar”

Watch X’i Cern Araştırma Laboratuvarından satın alındığının altını çizen Tülü, “Watch X’in satışını şu an Amazon üzerinden satışını yapıyoruz. Yakın zamanda Türkiye’de de oldukça bilinen Cern araştırma laboratuvarından da satın aldılar. Orada bilimsel araştırmalarda yer alacak. Bu noktada Watch X’in tüm dünyada ilgi görmesinden çok mutluyuz” ifadelerine yer verdi.



“2017 yılında başladık”

Watch X tasarımcısı ve ortağı Enes Çaldır ise, “Watch X projesine başlarken projenin başarılı olacağını tahmin ediyorduk. Projeye 2017 yılında başladık. 2017 yılında ortağımla beraber çalıştığımız firmadan ayrılarak Watch X projesini tam zamanlı olarak başlama kararı aldık” şeklinde konuştu.



“Hedefimiz Amazonda satışı yapılan çocuk akıllı saatinde birinci olmak”

Hedeflerine değinen Çaldır, “Hedefimiz Amazon'da satışı yapılan çocuk akıllı saatinde birinci sıraya oturmak istiyoruz. İleride 9 yaş üstü bütün çocukların Watch X ile birlikte kodlamayı öğrenmelerini istiyoruz. Kullanıcılarımız kutu içerisinden çıkan parçaları birleştirerek bir akıllı saat içerisindeki parçaların ne olduğunu öğreniyorlar. Örneğin, batarya, elektronik devre kartı, fiziksel kasası nasıl olur bunları öğreniyorlar. Daha sonra bu saati birleştirerek bilgisayarlarına bağladıklarında saatin yazılımlarını da kendileri geliştiriyorlar. Watch X’i diğer akıllı saatlerden ayıran özelliği kendi saatinizi kendiniz yapmanız ve içindeki yazılımı kendiniz yazmanızdır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.