Vadi Alleben’de huzur da eğlence de dolu dolu yaşayanacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Allaben Göleti bölgesinde 270 bin metrekarelik alana eşsiz bir park alanı kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Projeyle, farklı bitki türlerinin bir arada bulunduğu ülke bahçeleri, survivor parkurları, okçulukla paintball alanı ve çok amaçlı spor sahaları Vadi Alleben Park Yeşil ve Sosyal Donatı Alanı’nda ziyaretçilere keyif dolu anlar yaşatacak.

İnsan odaklı projeleriyle adından sıkça söz ettiren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey İlçesi’ne bağlı Yamaçtepe Mahallesi’nde 270 bin metrekarelik alanda huzuru ve eğlenceyi bir arada sunduğu Vadi Alleben Park ve Sosyal Alanı Çevre Düzenleme Projesi’yle ziyaretçilerini ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyor.

Seçim vaatleri birer birer hayata geçiriliyor

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde halka vadettiği projeler arasında bulunan Vadi Alleben Projesi için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, herkesin ailece gelip dinlenebileceği, Alleben Deresi eşliğinde yürüyebileceği ve macera parkında çocukların oyunlar oynayabileceğini parkı kısa sürede nihayete erdireceklerini söyledi.

Proje sayesinde ziyaretçiler, Alleben Deresi’ne bakan yürüyüş parkurlarında dere manzarasına doyarken Osmanlı, Çin, Japonya ve Hollanda’daki çiçek türleri 20 bin metrekarelik alan üzerine kurulacak Ülke Bahçeleri’nde ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Yeşil ve sosyal donatı alanı 270 bin metrekarelik alana yayılacak

Toplamda 270 bin metrekarelik alana sahip Vadi Alleben Park Yeşil ve Sosyal Donatı Alanı’nda her yaş grubuna hitap etmek adına farklı türden yapılar inşa edilecek. 40 bin metrekarelik alana konumlandırılacak Macera Alanı’nda zipline, macera kulesi, survivor parkurları, çocuk macera oyun alanı, okçuluk ve paintball sahaları bulunacak.

Öte yandan parkın hizmete açılmasıyla; fitness, koşu yolu, bisiklet yolu, serbest düşüş, hava bisikleti, dev salıncak, futbol ve çok amaçlı sahalar da sporseverlerin popüler mekanları arasında yerini alacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.