Profesör, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

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Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Alisan Hasçelik (66), evinde ölü bulundu.

Güneykent Mahallesi'nde yalnız yaşayan Prof. Dr. Alisan Hasçelik'in dairesinden gelen kokular üzerine komşuları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, çilingire açtırarak girdiği evde Prof. Dr. Hasçelik'i koltukta hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Prof. Dr. Alişan Hasçelik´in hayatını kaybettiği tespit edildi.

CENAZESİ KOMŞULARINA TESLİM EDİLDİ

Kanser hastası olduğu belirtilen Hasçelik´in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Otopsinin ardından da Prof. Dr. Hasçelik´in cenazesi, Yeşilkent Mezarlığı´na defnedilmek üzere komşularına teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2021-08-17 12:57:01



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