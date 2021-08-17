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Gaziantep’te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı Kaza anı güvenlik kamerasında

İHA

Gaziantep’te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı Kaza anı güvenlik kamerasında

Gaziantep’in Nizip ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Kaza, öğle saatlerinde NizipBirecik karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, NizipBirecik karayolunda farklı yönlerde seyir halinde olan Yunus Emrik idaresindeki 27 AKT 38 plakalı Volkswagen marka araç ile Ali Solgun idaresindeki 09 RB 194 plakalı Renault marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu olay yeri savaş alanına dönerken, çevredeki vatandaşlar tarafından polis ve sağlık ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücülerden Ali Solgun’un hayatını kaybettiğini belirlerken, yanında yolcu olarak bulunan Salih Altuntaş ise yaralandı. Yaralanan Salih Altuntaş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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