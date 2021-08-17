GAÜN, Adana Üniversite tercih fuarında

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Sheraton Grand Adana Hotelde EKET Fuarcılık tarafından gerçekleştirilenÜniversite Tercih Fuarına katıldı.

Öğrenci ve velileri üniversitelerle buluşturan 21 üniversitenin stant açtığı fuarda, Gaziantep Üniversitesi standı katılımcılardan büyük ilgi gördü. GAÜN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Araştırma Görevlisi Seda Kulu Bay ve Tanıtım Sorumlusu Selami Aklan’dan oluşan tanıtım ekibi, Gaziantep Üniversitesi lisans ve ön lisans programları puan ve başarı sıralamaları, öğrencilere sunulan sosyal ve kültürel olanaklar, ulusal ve uluslararası başarılarımız, çift anadal, yandal, yatay ve dikey geçiş ve burs olanakları konularında katılımcılara bilgi verdi.

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