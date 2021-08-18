Gaziantep’te korkutan yoğunluk Turuncu kategoriden sarı kategoriye geçen Gaziantep’te oluşan yoğunluk maske ve mesafe kuralını da unutturuyor

Korona virüs risk haritasında ‘turuncu’ kategoriden ‘sarı’ kategoriye geçen iller arasında yer alan Gaziantep'te, kontrollü normalleşme ile birlikte çarşı ve meydanlarda yoğunluk sürüyor.

Sosyal mesafe ve maske kuralının da zaman zaman hiçe sayıldığı kentin işlek cadde ve sokaklarında oluşan yoğunluk korona virüse adeta davetiye çıkartıyor. Gaziler Çarşısı ve Karagöz Mahallesi'nde bulunan alışveriş alanlarına gelen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk her geçen gün artıyor. Oluşan yoğunluk ve sıcak havanın da etkisiyle sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görülüyor.

Aşısını olan vatandaşlar yeniden bir kısıtlamanın gelmemesi için kurallara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Aşının verdiği rahatlıkla çarşıya geldiklerini belirten Hüseyin Demirdöğen, “Ben 2. aşımı da oldum, herkesin olmasını da tavsiye ediyorum. Bazıları dedikodu çıkartıyor, aşı olursanız böyle olur, yok ilerde bir şey olur ama kesinlikle öyle bir şey yok, şu anda aşı olduğum için serbest geziyorum, yasakların gelmesini istemiyorlarsa aşı olmaları şart” dedi.

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