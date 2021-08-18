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Gaziantep'e 14 bin konut müjdesi Evi olmayanlar uygun koşulda ev sahibi olacak

İHA

Gaziantep'e 14 bin konut müjdesi Evi olmayanlar uygun koşulda ev sahibi olacak

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, '14 Bin Konut Projesi Toplantısı'nda Kuzeyşehir’de 10 bin 400, Güneyşehir'de 2 bin 850 ve Kızılhisar bölgesinde 750 adet yeni konut yapılacağını açıkladı.
14 Bin Konut Projesi kapsamında il genelindeki işçi, memur ve emekli vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlanarak ev sahibi olmalarının önü açılacak. Sanayi şehri Gaziantep’in yoğun göç nedeniyle artan konut ihtiyacını karşılamak amacıyla konut projesi devreye sokuldu. Kentsel tasarımı tamamlanan proje çerçevesinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Toplu Konut İdaresi ve Özel Sektör iş birliğinde, Kuzeyşehir’de 10 bin 400, Güneyşehir 2 bin 850 ve Kızılhisar bölgesinde 750 adet yeni konut yapılacağı açıklandı. İlk etapta Kuzeyşehir’e ve Güneyşehir’e 300 konut, Kızılhisar bölgesine de 340 konut yapılacak. Gelirgider tablosuna göre ödeme planının hazırlanacağı projede, en geç 15 Eylül’de kadar ön talepler toplanmaya başlanacak. Ayrıca arsadan rant elde edilmesinin önüne geçmek için inşaatlarda iki yıl içinde bitirme şartı aranacak. Yapılan konutlarda kira ve satışlarda fiyatların aşağı çekilmesini sağlamak için de arsa maliyetlerini Büyükşehir Belediyesi üstlenecek.

“Kira ve konut fiyatlarını düşürmek için arsa maliyetlerini göğüslüyoruz”
Toplantıda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Arsa maliyetini aşağı çekecek ve 1 yıllık zaman kaybını önleyecek bu projeyi 2 yılda bitirme şartı arayacağız. Arsanın alınarak rant elde edilmesinin önüne geçilecek. Bürokratik işlemlerinin büyükşehir tarafından yapıldığı, ruhsatlı ve iki yılda da konut yapma şartını getirdiğimiz bir sistemi hayata geçiriyoruz. İstenilen sürede bunun yapılması şart. Aksi taktirde sorumlular sistemin dışında kalır. Bunun yanı sıra kira ve konut fiyatlarını aşağı çekmek için arsa maliyetlerinin hepsini biz göğüslüyoruz" dedi.

"24 ay içerisinde konutların tamamlanma şartı var"
Şahin’in açıklamalarının ardından sunum yapan Genel Sekreter Sezer Cihan, “Çalışmasına başlanacak konutları etap etap hayata geçireceğiz. İlk etapta bine yakın konutun ihalesine çıkıyoruz. 300’ünü Kuzeyşehir’de, Güneyşehir’de yine 300 ve Kızılhisar bölgesinde de 340 adet konutun yapımına başlanacak. 14 bin konutun kentsel tasarımıyla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Projenin mimari, statik her türlü projesini hazırlıyoruz. Bina cephelerinin nasıl olacağı gibi en ince ayrıntılarını istişare ederek projelendiriyoruz. Ruhsatlarını hazırlıyoruz. Sosyal konut üretmek için süre koyuyoruz. 24 ay içerisinde konutların tamamlanma şartı var. Kendi yaptığımız alanlarda ihtiyacı ortaya çıkan sosyal donatı alanlarından okullara kadar bütün ihtiyaçları belirleyip yapımını gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

“Konut açığını el birliği ile düşüreceğiz”
AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, “Üretilen her projenin yardımcısı ve destekçisiyiz. Şehrimizin en önemli konularından birisi konut açığı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin attığı bu adımı çok değerli ve anlamlı bulduğumuzu ifade etmek istiyorum. 14 bin rakamı önemli. Tabii bu şu an ki proje. Çalışmalar devam ediyor. İleride daha büyük projelerin beraber temellerini atacağız. Biz projelerin hazırlanma aşamasında büyükşehrin her zaman yanındayız. Gaziantep için üreten, çalışan, bir çivi çakan herkese teşekkür ediyoruz. El birliğiyle ve projelerle birlikte konut açığını askeri anlamda düşüreceğiz. Tabii Gaziantep hızlı büyüyen bir şehir. Kendi karakteristik özelliği olan, büyüme stratejisi ve başarıları olan bir şehir. Dolayısıyla bu şehri anlatıp yorumlarken, şehrin bu özelliklerini de çok iyi dile getirmek ve okumak gerekiyor. Hala şehrin kendi nüfus artışı devam ediyor. Konut sıkıntısının çözümündeki bu süreci bütün belediyeler ve TOKİ ile beraber edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Çok güçlü konut temellerimiz var”
AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak da, “Biz hepimiz aynı sahada aynı doğrultuda çalışıyoruz. Hepimiz Gaziantep için emek veriyoruz. Gaziantep ile ilgili ihtiyaçlar neler, yapılması gereken neler, siz basın mensuplarına gelen talepler neler bunlara bakıyoruz. Genellikle aynı sorunlar ön plana çıkıyor. Meclisin kapanmasından sonra hepimiz sahaya inip ihtiyaçları gördük. Gaziantep ile ilgili talepleri bakanlara iletiyoruz. Gaziantep’in nüfusu hızla artıyor ve geçmişe dönüp baktığımızda da çok güçlü bir konut temellerimiz var. Ama bir taraftan da yaşam standartları düşük gecekondularımız mevcut. Kentsel dönüşüm çalışmalarına baktığımızda yıkılan yapılar incelendiğinde birçok teknik olumsuzlukları gözlemliyoruz. Gaziantep artık bir sanayi şehri. Kimlikli yapılarımızla yapı standartlarını uygulayan, bir insanın yaşam standartlarını uygun, sosyal donatılarını gerçekleştiriyoruz artık. Gaziantep büyük bir şehir, konuttaki bu sorunların altından kalkacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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