Milletvekili Kirazoğlu asfalt çalışmalarını inceledi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu ve AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke ile birlikte asfalt çalışmalarını inceledi.

İlçenin dört bir tarafında yoğun bir şekilde çalışan Şahinbey Belediyesi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürürken Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu ve AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke ile birlikte 25 Aralık Mahallesi’nde yapılan asfalt çalışmalarını yerinde incelediler.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu ilçenin dört bir yanında Şahinbey Belediyesi’nin vatandaşın rahatı için çalıştığını belirterek “Bu bölge daha önce garaj olarak kullanılan bir bölgeydi. Buranın tahliye edilmesini sağlayarak okul inşaatının tamamlanması sağladık. Okul inşaatı tamamlandıktan sonra Şahinbey Belediyemiz yollarını asfaltladı. Vatandaşlarımızın sokaklarının daha temiz ve daha konforlu bir şekilde olması için Şahinbey Belediyemiz elinden gelen gayreti gösteriyor. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na ve ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

"Her tarafta çalışma yürütüyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ekiplerin ilçenin her yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak vatandaşımızın ulaşımını kolaylaştırmak mahallelerimizin görünümünü güzelleştirmek adına çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Asfaltımızı kendi tesisimizde üretiyoruz ve şu anda da yeni bir plent aldık. Böylece kapasitemizi yüzde elli daha da arttırıyoruz. Saatte 240 ton kapasiteli asfalt plentimizi büyüyen ve gelişen Şahinbeyimizin yeni gelişen yerlerini asfaltladığımız gibi yıpranan asfaltları da yeniliyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak ihtiyaç duyulan her yerde asfaltlama çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam ediyoruz” dedi.

"Yol medeniyettiR"

AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, Şahinbey Belediyesi’nin yoğun bir şekilde vatandaş için çalıştığını belirterek “Atalarımız yol medeniyettir der. Şahinbey Belediye Başkanımız Türkiye’ye örnek olacak şekilde yaşanabilir sağlıklı bir şehir oluşturmak adına tüm gücüyle sahada. Sıcak havanın kendini iyice hissettirdiği dönemde yapılan çalışmalardan dolayı Şahinbey Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

