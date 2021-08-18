Halı tasarımında yetenek sınavı ile öğrenci alınacak

Gaziantep Üniversitesi(GAÜN) ve Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) arasında imzalanan protokol çerçevesinde Halı tasarımı Anasanat Dalı açıldı. Bölüme alınacak öğrenciler ise yapılacak özel yetenek sınavı ile belirlenecek.

Gazaiantep Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) arasında; altyapı geliştirme, burs ve staj imkanları amacıyla imzalanan protokol çerçevesinde, Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü altında “Halı Tasarımı Anasanat Dalı” açılmıştır.

Bu kapsamda programa özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak olup, sınava katılabilmek için 1620 Ağustos 2021 tarihlerinde ön kayıt yaptırılması gerekmektedir. 24 Ağustos 2021 tarihinde saat 10:00’da 1. Aşama canlı modelden desen sınavı, 25 Ağustos 2021 tarihinde saat 10:00’da 2. Aşama Özgün Tasarım sınavı yapılacaktır. Sınavda başarılı olan ilk 20 öğrenciye asgari ücretin yüzde 50’si oranında burs verilecektir. Detaylı bilgi http://gsf.gantep.edu.tr/duyuru.php?id=196 linkinde yer almaktadır" denildi.

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