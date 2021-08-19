Büyükşehir’den yapay zeka Konulu konferans

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından teknolojik gelişmeleri halka duyurmak ve modern dünyanın gün yüzüne çıkardığı yeniliklerden halkı haberdar etmek amacıyla “Yapay Zeka Teknolojileri” konulu konferans düzenlendi.

Günümüz enformasyon çağının hızla ilerleyen gelişmelerini halka anlatmak, teknolojik anlamda vücut bulan buluşların vatandaş nezdinde bilinirliliğini artırmak için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanlığınca “Yapay Zekâ Teknolojileri” konulu konferans organize edildi. Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda Moderatörlüğünü Dr. Meryem Arslan’ın yaptığı programda GSM şirketinin Yapay Zekâ yöneticisi Caner Çanak katılım sağladı. Programda yapay zeka teknolojileri örneklerle anlatıldı. Katılımın yüksek olduğu konferansta Dr. Arslan ve Çanak merak edilen soruların yanıtı verdi.

Öte yandan dünyanın ilk sosyal insansı robotu olan Pepper ve Yashi isimli robotların dansları anımsatılarak yapay zekâ teknolojisinin geldiği noktayı gözler önüne serildi. Dr. Meryem Arslan'ın Pepper ile olan diyaloğu yapay zekanın ne denli geliştiğini ortaya koydu. Özel SANKO Okullarına, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ArGe Birimi’nin destekleriyle hazırlanan programın sonunda robotların Gaziantep'in ünlü Haşıl türküsü eşliğinde dans etmeleri gençlerde büyük bir coşkuyla karşılandı.

Konferans, Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanlığı Koordinatörü Ömer Faruk Ceylan tarafından Caner Çanak'a Gaziantep'e özgü bakır fincan setinin hediye etmesi ile son buldu.

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