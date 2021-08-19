Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altunkaya Irak heyetinde yer aldı Irak’la ticari sorunlar Bağdat’ta masaya yatırıldı Mahsum Altunkaya: “Irak ülkemiz ve bölgemiz için önemli bir pazar, bu pazarda kalıcı olmak zorundayız”

İHA

Altunkaya Irak heyetinde yer aldı Irak’la ticari sorunlar Bağdat’ta masaya yatırıldı Mahsum Altunkaya: “Irak ülkemiz ve bölgemiz için önemli bir pazar, bu pazarda kalıcı olmak zorundayız”

Çeşitli resmi temaslarda bulunmak üzere Irak’ın başkenti Bağdat’a giden Ticaret Bakanlığı önderliğindeki iş dünyası heyetinde yer alan TİM Sektör Kurulu Başkanı ve Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya ihracatçıların Irak’ta yaşadığı sorunları dile getirerek çözümü için destek istedi.

TİM Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya Ticaret Bakanlğı önderliğindeki Bağdat ziyareti kapsamında, Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak Ulaştırma Bakanı Nasser Bander ve Irak Ticaret Bakanı Alaa Ahmed Hassan Obaid ile bir araya gelerek Türkiye ve Irak arasındaki iş birliğinin arttırılabilmesi için karşılıklı görüş alışverişinde bulundular. Ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi, yaşanan sorunların çözüme kavuşturulmasında önemli rol oynayacağına inandıklarını ifade eden TİM Sektör Kurulu Başkanı ve Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya yaptığı değerlendirmede, Irak’ın Türkiye için bütün sektörleri kapsayan önemli bir Pazar olduğunu ifade ederek, “Irak’ın Başkenti Bağdat’a giden Ticaret Bakanımız önderliğindeki resmi heyette TİM Başkanımız İsmail Gülle, TOBB Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu ve heyette yer alan diğer sektör temsilcilerimiz ve ihracatçılarımızla birlikte yer aldık. Görüşmeler kapsamında heyetimiz Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak Başbakanı Mustafa elKazımi ve Irak Ticaret Bakanı Alaa Ahmed Hassan Obaid’le bir araya gelerek görüşmeler gerçekleştirildi. Irak Ticaret Bakanı Alaa Ahmed Hassan Obaid başkanlığındaki Irak iş dünyası heyetiyle bir araya gelerek Türk ve Irak iş dünyası ile iki ülke arasında iş ilişkilerini geliştirme fırsatlarını değerlendirdi. Görüşmelerin ülkemiz ve bölgemiz için büyük önem taşıdığını düşünüyoruz. Umuyoruz ki ihracatçılarımızın Irak’ta yaşadığı sıkıntılar en kısa zamanda çözüme kavuşacaktır. Sorunlarımızın çözümü için büyük çabalar sarf eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ticaret Bakanlığı yetkililerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Irak pazarı Türkiye için büyük önem taşıyor
TİM Sektör Kurulu Başkanı ve Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya Irak pazarını da değerlendirerek Türkiye genelinden 2020 yılında Irak’a hububat bakliyat sektörü olarak 1,35 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini, 2021 yılının yedi aylık sürecinde ise bu ülkeye Türkiye genelinden 777 milyon dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Böbrek nakli sonrası ikiz bebek mutluluğu SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde kadavradan böbrek nakli olan hasta ikiz bebek dünyaya getirdi Böbrek Nakil Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Yüksel: “Böbrek naklini, hastaları odaya kapatıp sadece diyalizden kurtarmak için değil, normal hayatlarına devam etmeleri için yapıyoruz” İkiz bebek annesi Rabia Öztürk: “Böbreklerimizle başka canlar hayat bulurken, toprak olmasına izin vermeyelim”
YEREL HABERLER Böbrek nakli sonrası ikiz bebek mutluluğu SANKO ...
Büyükşehir’den yapay zeka Konulu konferans
YEREL HABERLER Büyükşehir’den yapay zeka Konulu konferans
Tek tek nakşettikleri terlikleri tüm dünyaya ihraç edecekler
YEREL HABERLER Tek tek nakşettikleri terlikleri tüm dünyaya ihraç ...
İnşaattan düşen işçi rekor tazminat kazandı İş yeri sahibinin mal varlığını akrabalarına devretmesi nedeniyle 5 yıldır tazminatını alabilmek için mücadele ediyor
YEREL HABERLER İnşaattan düşen işçi rekor tazminat kazandı İş yeri ...
Recep Niyaz’ın acı günü Recep Niyaz'ın eşi, yakalandığı Covid-19 hastalığı nedeniyle karnındaki bebeğini kaybetti
YEREL HABERLER Recep Niyaz’ın acı günü Recep Niyaz'ın eşi, ...
Halı tasarımında yetenek sınavı ile öğrenci alınacak
YEREL HABERLER Halı tasarımında yetenek sınavı ile öğrenci alınacak
Başkan Fadıloğlu, kuzey-güney alternatif yolu inceledi
YEREL HABERLER Başkan Fadıloğlu, kuzey-güney alternatif yolu ...
Milletvekili Kirazoğlu asfalt çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Milletvekili Kirazoğlu asfalt çalışmalarını inceledi
Gaziantep'e 14 bin konut müjdesi Evi olmayanlar uygun koşulda ev sahibi olacak
YEREL HABERLER Gaziantep'e 14 bin konut müjdesi Evi olmayanlar uygun ...
Afrin'e roket ve havan saldırısı
YEREL HABERLER Afrin'e roket ve havan saldırısı
Kaçakçılıkla mücadele sürüyor Suriye’den Türkiye’ye sokulmak istenen 252 adet enjektör ele geçirildi
YEREL HABERLER Kaçakçılıkla mücadele sürüyor Suriye’den Türkiye’ye ...
Joao Figueiredo Gaziantep FK'da
YEREL HABERLER Joao Figueiredo Gaziantep FK'da
Sanayi bölgesi yakınında çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Sanayi bölgesi yakınında çıkan yangın korkuttu
Gaziantep’te korkutan yoğunluk Turuncu kategoriden sarı kategoriye geçen Gaziantep’te oluşan yoğunluk maske ve mesafe kuralını da unutturuyor
YEREL HABERLER Gaziantep’te korkutan yoğunluk Turuncu kategoriden ...
Halı tasarımını tercih edecek öğrencilere asgari ücretin yarısı oranında burs
YEREL HABERLER Halı tasarımını tercih edecek öğrencilere asgari ...
10 yaşındaki kayıp çocuk Gaziantep'te bulundu
YEREL HABERLER 10 yaşındaki kayıp çocuk Gaziantep'te bulundu
Şahinbey'den sel bölgesine destek devam ediyor
YEREL HABERLER Şahinbey'den sel bölgesine destek devam ediyor
Milletvekili Taşdoğan’dan Rektör Özaydın’a tepki MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan: “Rektör ne yapmak istiyor anlamış değiliz”
YEREL HABERLER Milletvekili Taşdoğan’dan Rektör Özaydın’a tepki MHP ...
Osmangazi Mahallesi’nde asfalt çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Osmangazi Mahallesi’nde asfalt çalışmaları başladı
Mahmood Coffee Gaziantep Futbol Kulübü’ne sponsor oldu
YEREL HABERLER Mahmood Coffee Gaziantep Futbol Kulübü’ne sponsor ...
GAÜN, Adana Üniversite tercih fuarında
YEREL HABERLER GAÜN, Adana Üniversite tercih fuarında
Gaziantep’te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı Kaza anı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Gaziantep’te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 ...
Kuru meyvede ihracat rekoru Güneydoğulu kuru meyve ihracatçıları 2021 yılının yedi ayında ihracat rekoru kırdı Güneydoğu’dan en fazla Antep Fıstığı, kuru kayısı ve kuru incir ihracatı yapıldı
YEREL HABERLER Kuru meyvede ihracat rekoru Güneydoğulu kuru meyve ...
Profesör, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Profesör, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.