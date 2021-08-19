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Hedeflerine Şehitkamil’de hazırlandılar, sınavı kazandılar Fadıloğlu, YKS ve LGS’de dereceye giren öğrencileri ziyaret etti

İHA

Hedeflerine Şehitkamil’de hazırlandılar, sınavı kazandılar Fadıloğlu, YKS ve LGS’de dereceye giren öğrencileri ziyaret etti

Şehitkamil Belediyesine bağlı gençlik kütüphanelerinde YKS ile LGS’ye hazırlanan öğrenciler, girdikleri sınavda derece elde ettiler. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, YKS ve LGS’de dereceye giren öğrencileri evlerinde ziyaret ederek, tebrik etti. Başkan Fadıloğlu, öğrencilere bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Şehitkamil Belediyesi, öğrencilerin akademik kariyerlerine katkı sunmaya devam ediyor. Belediye bünyesinde ilçenin farklı noktalarında bulunan gençlik kütüphanelerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) hazırlanan öğrenciler, önemli başarılar elde ettiler. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, YKS ile LGS’de dereceye giren 4 öğrenciyi evlerinde ziyaret etti. Başkan Fadıloğlu, ilk olarak LGS’de 460 puan alarak Vehbi Dinçerler Fen Lisesi’ni kazanan Hüseyin Yücel’i evinde ziyaret etti. Yücel’i tebrik eden Başkan Fadıloğlu, başarılı öğrenciye tablet hediye etti. Daha sonra yine LGS’de 428,41 puan alarak Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi’ni kazanan Muhammed Asaf Karakuş ve ailesini ziyaret etti. Muhammed Asaf Karakuş’u tebrik eden Başkan Fadıloğlu, bundan sonraki eğitim hayatında Muhammed’e başarılar diledi. Başkan Fadıloğlu, daha sonra YKS’de 544,242 puan alarak Türkiye 11’incisi olan Muhammed Eren Bayar ve ailesini ziyaret etti. Başarılı öğrenciyi tebrik eden Başkan Fadıloğlu, öğrencinin yapmış olduğu tercih konusunda da fikir alışverişinde bulundu. Başkan Fadıloğlu, son olarak YKS’de 540 puan olarak Türkiye 61’incisi Caner Kırçiçek’i ziyaret etti. Kırçiçek’i tebrik eden Başkan Fadıloğlu, öğrencinin yapacağı tercih konusunda da tavsiyelerde bulundu.
“Kardeşlerimizin başarılarını yürekten tebrik ediyorum”
Bayar ailesinin evinde konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “YKS ve LGS sınavları neticesinde dereceye giren kardeşlerimizi ziyaret ediyoruz. Hem öğrencilerimize hem de hocalarımıza teşekkür ediyorum. Hakikaten öğrencilerimizin bu noktaya gelmesinde hem öğrencilerimizin hem ailelerimizin hem de hocalarımızın büyük bir emeği var. Eğitimin her noktasında en alt kademesinden en üst noktasına kadar destek verme zorunluluğumuz var. Belediye demek, yalnızca belediyecilik hizmetleri değil; şehrimizin, bölgemizin ihtiyacı olan her konuda destek vermektir. Tabi öğrencilerimiz okullarına devam ederken, kendilerine huzurlu bir ders çalışabilecek ortam sunmak istiyorduk. Kardeşlerimizin başarılarını yürekten tebrik ediyorum. Allah, emeklerini zayi etmesin. Allah, vatana ve millete hayırlı hizmet yapmayı nasip etsin. Hakikaten Eren kardeşimiz de Türkiye’de örnek olacak bir derece yaparak bugün bu noktaya geldi. Ben, ailemizi tebrik ediyorum. Onlar da özverili davranışta bulunarak, evladımızın bu başarısına destek oldular. Hocalarımıza teşekkür ediyorum. Ama en büyük teşekkürüm kendisine. Allah, yolunu ve bahtını açık eylesin. İnşallah bilim adamı olarak bundan sonra ülkemize hizmet eder diye düşünüyorum” dedi.
“Yıl boyunca belediyemizin gençlik kütüphanesinde çalıştım”
YKS sayısal alanında Türkiye 11’incisi olan Muhammed Eren Bayar, “Ben, Vehbi Dinçerler Fen Lisesi mezunuyum. 2021 YKS sayısal alanında Türkiye 11.’si oldum. Hedefim doktor olmak ama sadece cerrah olarak kalmak değil de bunun mühendislik alanlarında çalışıp tıp teknolojilerinde katkı sunmak istiyorum. Tercihimi, tıp fakültesinden yana yaptım. Tabi bu başarıya gelmeme katkı sunan Şehitkamil Belediyemizin Gençlik Kütüphanesi hocalarına da çok teşekkür ediyorum. Bütün yıl boyunca belediyemizin gençlik kütüphanesinde çalıştım. Gençlik kütüphanesinin bana çok faydası oldu. Bugün de Başkanımız bizleri ziyaret ederek tebriklerini iletti. Başkanımıza da hem bugünkü ziyaretlerinden dolayı hem de bizlere böylesine anlamlı gençlik kütüphanelerini kazandırdığı için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
“Biz anne ve babası olarak oğlumuzla gurur duyuyoruz”
Muhammed Eren Bayar’ın annesi Selma Bayar, “Öncelikle onun gibi bir evlada sahip olduğumuz için çok mutluyuz. İnşallah bundan sonra vatana ve millete hayırlı bir evlat olur. İnşallah devletimize de hayırlı bir insan olarak yetişir. Oğlumuz sadece dersleriyle ilgili değil, ahlaken de örnek gösterilecek bir karaktere sahip. Biz anne ve babası olarak oğlumuzla gurur duyuyoruz. Şehitkamil Belediyemize de oğlumuzun eğitimine katkı sundukları için çok büyük teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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