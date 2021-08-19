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İş kazası geçiren Ferdi, 1,5 milyon liralık tazminatını alamıyor

DHA

İş kazası geçiren Ferdi, 1,5 milyon liralık tazminatını alamıyor


Ahmet ATMACAAhmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP' te, çalıştığı villa inşaatında dengesini kaybedip düşerek omurilik felci geçiren Ferdi Bozyel´in (21), `gerekli güvenlik önlemi alınmadan çalıştırıldığı´ iddiasıyla açtığı davada mahkeme, işverenin 860 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Mahkemenin mal varlığına tedbir kararı uygulamadığı için karşı tarafın mallarını üçüncü kişilerin üzerine devrettiğini ve bu nedenle tazminat hakkını alamadığını belirten Bozyel, yasal faiziyle 1,5 milyon lirayı bulan parasını alabilmek için hukuk mücadelesini sürdürüyor.
Ferdi Bozyel, babası Mustafa Bozyel ile birlikte 2016 yılı Ekim ayında bir villanın duvar inşaatı ve bekçi kulübesi yapım işini aldı. İnşaat çalışması sırasında Ferdi Bozyel, 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan Bozyel, geçirdiği ameliyatlara karşın felç kaldı. Yatağa mahkum olan ve günlük ihtiyaçlarını yakınlarının yardımıyla karşılayabilen Bozyel, gerekli güvenlik önlemleri alınmadan çalıştırıldığı gerekçesiyle villa sahibi Selahattin M. hakkında dava açtı. Gaziantep 3´üncü İş Mahkemesi´nde görülen dava sonunda mahkeme heyeti, Ferdi Bozyel'e 700 bin 561 lira maddi, 100 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Mahkeme ayrıca Ferdi Bozyel'in babası Mustafa ile annesi Rabia için de 30'ar bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Mart ayı sonunda kararın kesinleşmesine rağmen Bozyel ailesi, yasal faiziyle 1,5 milyon lirayı bulan tazminatı alamadı.
5 yıl süren yasal mücadele sonunda haklı çıkıp kazandıkları tazminatı alamadıklarını anlatan Bozyel ailesinin avukatı Ersel Cengiz, hukuki sürecin başında talep ettikleri mal varlığına tedbir kararının mahkeme tarafından reddedildiğini ve davalının bu açığı kullanıp varlıklarını üçüncü kişilere devrettiğini öne sürerek, "2016 yılında Ferdi için hukuk sürecini başlattık. 5 yıllık süreçte yasal faiz ve avukatlık ücretleriyle birlikte yaklaşık 1,5 milyon liralık tazminat kararı alınmasına karşın biz bu hakkımızı ne yazık ki alamıyoruz. Bunun nedeni ise biz davamızı açarken, mahkeme ihtiyati tedbir kararımızı görmezden geldi. Gelinen süreçte davalı taraf davayı kaybedeceğini anlayınca üzerindeki mal varlığını üçüncü şahıslara devretti. Bunun sonucunda hak ettiğimiz maddi ve manevi tazminatı alamıyoruz. İcra takibi başlattık. Ancak davalının üzerinde herhangi bir mal varlığı olmadığı için işlem yapamıyoruz. Bundan sonraki süreçte yapacağımız tasarrufun iptali davası açmak olacak" dedi.
'HAYATIM ZİNDAN OLDU'
5 yıl önce geçirdiği iş kazası sonucu omuriliğinin zedelendiğini, vücudunun boyun kısmından aşağısını hareket ettiremediğini belirten Ferdi Bozyel, tüm ameliyat ve fizik tedavi uygulamalarına rağmen vücudunun tepki vermediğini anlatarak, "Süreç içinde hukuki mücadelemizi verdik ancak karşı taraftan en ufak bir yardım görmedik. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. 5 yıl içinde üç ameliyat geçirdim. Boyun kısmımdan aşağısı tutmuyor. Ailemin desteği olmadan hiçbir şekilde hareket edemiyorum. Hak ettiğim tazminatı da alamıyorum. Bu yüzden yasal mücadelemizi de devam ettireceğiz. Daha 16 yaşındayken bu olay başıma geldi. Genç yaşımda hayatım bana zindan oldu" diye konuştu.
'HAK ETTİĞİMİZ TAZMİNAT HAKKIMIZI ALAMIYORUZ´
Oğlu Ferdi´nin güvenlik önlemleri alınmadan çalıştırılmasından kaynaklı, inşaat alanından düşüp felç kaldığını söyleyen Mustafa Bozyel, başlattıkları hukuki sürecin lehlerine sonuçlandığını ancak tazminatlarını alamadıklarını ifade etti. Tazminatı alabilmesi için hukuki mücadeleyi devam ettirip Ferdi´nin hakkını arayacaklarını anlatan Bozyel, "2016 yılında oğlumla bir villanın inşaatında çalışıyorduk. Oğlum yükseklikten kafasının üzerine yere düştü. Oğlumun o an omuriliği zedelenmiş. 5 yıldır oğlumu tedavi ettirmek için hastanelere götürüyoruz, ameliyatlar yaptırıyoruz ancak bir gelişme olmuyor. 5 yıl süre içinde kazanın gerçekleştiği karşı taraftan bir adım atılmadı. Hukuki yollara başvurduk ve 5 yılın sonunda davayı kazandık. Şimdi yasal faiziyle birlikte 1,5 milyon liraya yakın bir tazminat hak etmemize rağmen, bedeli alamıyoruz. Karşı taraf bu süreç içinde mal varlığını çevresindeki tanıdıklarının üzerine devretmiş. Hak ettiğimiz tazminatı alamıyoruz, bunun için de hukuki mücadelemiz devam edecek" dedi.
Mağduriyetlerinin giderilmesini isteyen Mustafa Bozyel, "Oğlumun 5 yıllık tedavi sürecinde 700 bin lira civarında bir harcama yaptım ve tüm bu hastane harcamaları da faturalarla kayıtlıdır. Boyundan aşağısı tutmadığı için oğlum yürüyemiyor ve tüm ihtiyaçlarını biz karşılıyoruz" diye konuştu.
'HAKLARIN ALINMASI İÇİN MÜCADELEMİZE DEVAM EDİYORUZ'
Pozitif Hasta Hakları Derneği Başkanı ve Adli Tıp Uzmanı Doç. Dr. Bekir Karaaslan, Ferdi Bozyel'in iş kazası geçirdiği günden bu yana haklarının aranması için dernek olarak mücadele ettiklerini söyledi. Tıbbi ve hukuki süreci takip ettiklerini anlatan Karaaslan, "Ferdi, iş kazası geçirdikten sonra tıbbi açıdan yapılması gerekenleri yakından takip ettik. Dernek olarak hukuki açıdan yapılması gerekenleri de araştırıp kendilerine yardımcı olduk. Yaptığımız hizmetler için aileden de kesinlikle ücret talep etmedik. Süreç tıbbi açıdan şu ana kadar yavaş da olsa ilerliyor. Boyun kısmından ayak kısmına kadar felçli bir durumdaydı. Fizik tedavilerle kısmen iyileşmeye başladı ancak durumu ciddi olduğu için sağlık durumunu zaman gösterecek" dedi.
DAVALI AİLE: İFLAS ETTİK
Bozyel ailesinin tazminata mahkum ettiği villa sahibi olan Selahattin M.'nin oğlu Mehmet M. ise kaza sonrası iflas ettiklerini savundu. Gaziantep'te un fabrikalarının bulunduğunu, ancak kazanın ardından işlerinin kötü gitmesi nedeniyle tüm mal varlıklarının ipotek konulan bankalar tarafından satıldığını anlatan Mehmet M., "2017 ve 2018 yıllarında işlerimiz çok kötü gitti. Borçlarımızı ödeyemeyince kredi kullandığımız bankalar, ipotek koydukları mal varlıklarımızı sattı. İş yerimiz, evlerimiz ve arabalarımızın tamamı bankalar tarafından satıldı. Şu anda ben bir fabrikada işçi olarak çalışıyorum, babam da iş yapamıyor. Maddi bir gücümüz olmadığı için ödeme yapamıyoruz" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA-Ahmet KILIÇ
2021-08-19 11:40:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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